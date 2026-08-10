A Inter de Milão não ergueu a bandeira branca na disputa pela contratação do francês Moussa Diaby, já que o clube italiano prepara uma nova proposta para convencer o Al-Ittihad saudita a abrir mão de seu ponta durante o atual mercado de verão.

Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a primeira tentativa da Inter, que chegou a 20 milhões de euros mais o passe do meio-campista albanês Kristjan Asllani, não foi aceita pela diretoria do clube de Jidá, que recusou a ideia de incluir um jogador na negociação de troca.

A Inter coloca a contratação de um ponta-direita no topo de suas prioridades nas três últimas semanas do mercado de transferências, e Diaby, de 27 anos, segue no topo da lista de seus alvos, depois do fracasso de uma tentativa anterior de contratá-lo em janeiro passado.

A movimentação dos Nerazzurri coincide com a entrada do alemão Bayer Leverkusen na linha das negociações, já que o clube alemão demonstrou disposição para apresentar uma proposta financeira pura, sem troca, mas o jogador francês não demonstrou entusiasmo até o momento com a ideia de retornar ao seu antigo time, pelo qual jogou entre 2019 e 2023, antes de sua transferência para o Aston Villa.

A hesitação de Diaby concede uma nova oportunidade à Inter para voltar com força à mesa de negociações, já que os dirigentes do clube italiano planejam elevar o valor de sua proposta financeira numa última tentativa de convencer o Al-Ittihad.

Os próximos dias, até meados de agosto, podem ser decisivos para determinar o destino da negociação, já que o técnico Cristian Chivu deseja resolver a questão do ponta-direita que aguarda há muito tempo.

Essa insistência surge diante do vazio evidente deixado pela saída do holandês Denzel Dumfries e depois do insucesso de duas tentativas de reforçar a posição no espaço de um mês, tornando a contratação de um ponta especializado uma prioridade máxima.

Durante o período de preparação, Chivu recorreu a Luis Henrique e Andy Diouf pelo lado direito, sendo Diouf o mais utilizado, tendo marcado alguns gols, o último deles diante da Juventus no amistoso de Perth, apesar de ter afirmado que essa não é sua posição de origem — uma solução temporária que não alterou os planos da Inter de buscar um ponta-direita de verdade, com Diaby permanecendo como seu principal alvo.