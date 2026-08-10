Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1064386736.jpgAnadolu Agency

Traduzido por

A Inter não desiste: nova proposta persegue Diaby no Al-Ittihad saudita

Mercado da bola
M. Diaby
Al-Ittihad
Inter de Milão
Campeonato Italiano
França
Itália

"O Decano" enfrenta uma nova onda italiana

A Inter de Milão não ergueu a bandeira branca na disputa pela contratação do francês Moussa Diaby, já que o clube italiano prepara uma nova proposta para convencer o Al-Ittihad saudita a abrir mão de seu ponta durante o atual mercado de verão.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a primeira tentativa da Inter, que chegou a 20 milhões de euros mais o passe do meio-campista albanês Kristjan Asllani, não foi aceita pela diretoria do clube de Jidá, que recusou a ideia de incluir um jogador na negociação de troca.

A Inter coloca a contratação de um ponta-direita no topo de suas prioridades nas três últimas semanas do mercado de transferências, e Diaby, de 27 anos, segue no topo da lista de seus alvos, depois do fracasso de uma tentativa anterior de contratá-lo em janeiro passado.

A movimentação dos Nerazzurri coincide com a entrada do alemão Bayer Leverkusen na linha das negociações, já que o clube alemão demonstrou disposição para apresentar uma proposta financeira pura, sem troca, mas o jogador francês não demonstrou entusiasmo até o momento com a ideia de retornar ao seu antigo time, pelo qual jogou entre 2019 e 2023, antes de sua transferência para o Aston Villa.

Amistosos de clubes
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Bétis crest
Bétis
BET
Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK

A hesitação de Diaby concede uma nova oportunidade à Inter para voltar com força à mesa de negociações, já que os dirigentes do clube italiano planejam elevar o valor de sua proposta financeira numa última tentativa de convencer o Al-Ittihad.

Os próximos dias, até meados de agosto, podem ser decisivos para determinar o destino da negociação, já que o técnico Cristian Chivu deseja resolver a questão do ponta-direita que aguarda há muito tempo.

Essa insistência surge diante do vazio evidente deixado pela saída do holandês Denzel Dumfries e depois do insucesso de duas tentativas de reforçar a posição no espaço de um mês, tornando a contratação de um ponta especializado uma prioridade máxima.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Durante o período de preparação, Chivu recorreu a Luis Henrique e Andy Diouf pelo lado direito, sendo Diouf o mais utilizado, tendo marcado alguns gols, o último deles diante da Juventus no amistoso de Perth, apesar de ter afirmado que essa não é sua posição de origem — uma solução temporária que não alterou os planos da Inter de buscar um ponta-direita de verdade, com Diaby permanecendo como seu principal alvo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google