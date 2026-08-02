O nome do francês Moussa Diaby voltou a ser destaque no cenário das transferências de verão, depois que a Inter de Milão intensificou suas tentativas de contratar o ponta do Al-Ittihad antes do início da nova temporada.

A Inter de Milão havia apresentado anteriormente uma proposta para comprar Diaby em definitivo por 40 milhões de euros, mas a diretoria do Al-Ittihad ainda não definiu sua posição, levando a diretoria do clube italiano a decidir mudar a forma de negociação, na esperança de convencer o "Decano" a aceitar a saída do jogador.

De acordo com o jornalista saudita Mohammed Al-Bukairy, a Inter de Milão apresentou uma nova proposta que prevê o empréstimo de Diaby por uma temporada mediante o pagamento de 28 milhões de euros, isso após a hesitação do Al-Ittihad em aceitar a venda definitiva nos últimos dias.

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Al-Bukairy destacou que o clube italiano acredita que a fórmula do empréstimo pode ser mais aceitável para a diretoria do Al-Ittihad, especialmente por garantir ao clube saudita um retorno financeiro considerável, com a possibilidade de reavaliar o futuro do jogador ao final da temporada.

Por outro lado, Diaby prefere a opção da transferência definitiva caso sua saída do Al-Ittihad seja decidida, pois acredita que a estabilidade em um novo clube seria melhor do que viver uma experiência de empréstimo que poderia levá-lo novamente ao ponto de partida após uma temporada.

A decisão final permanece nas mãos da diretoria do Al-Ittihad, que segue estudando todas as opções disponíveis antes de definir o futuro do jogador, diante da insistência da Inter de Milão em concretizar o negócio de qualquer forma possível antes do fechamento da janela de transferências.