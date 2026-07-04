A máquina não tem emoções nem sentimentos; por isso, o Kooora decidiu fazer várias perguntas polêmicas à inteligência artificial e apresentar as respostas sem qualquer intervenção editorial.

A pergunta que fazemos no episódio de hoje da série desperta o entusiasmo dos torcedores de futebol neste momento, e é: “Qual é o resultado previsto para a partida entre Marrocos e Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026?”.

(Observação): Todas as respostas, incluindo eventuais erros linguísticos ou de informação, foram reproduzidas exatamente como fornecidas pela inteligência artificial.

Resposta:

O resultado previsto para a partida entre Marrocos e Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 é a vitória da seleção marroquina por 2 a 1.

A explicação e os fundamentos técnicos por trás dessas previsões baseiam-se nos dados da trajetória das duas seleções no torneio atual e na história comum entre elas:

A primeira razão diz respeito à diferença de experiência e personalidade em grandes eventos. A seleção marroquina entra em campo com grande confiança, proveniente de sua conquista na última Copa do Mundo, além de sua sólida trajetória na edição atual de 2026.

O Marrocos apresentou atuações notáveis, desde o empate com o Brasil e as vitórias sobre a Escócia e o Haiti, até superar o difícil obstáculo da seleção holandesa nas oitavas de final nos pênaltis, após um confronto maratônico que terminou empatado em 1 a 1. Isso demonstra o grau de amadurecimento dos jogadores atuais e sua capacidade de lidar com a pressão das partidas eliminatórias.

A segunda razão é a variedade ofensiva dos Leões do Atlante. O ataque marroquino conta com soluções técnicas e táticas com a presença de Ibrahim Díaz e Sofiane Rahimi, além do brilhante Ismail Saibari, que marcou três gols nesta edição e vive um grande momento de ascensão. Esse sistema ofensivo, apoiado pelas arrancadas de Ashraf Hakimi e Nasser Mazraoui, tem vantagem para desmontar a defesa da seleção canadense.

A terceira razão diz respeito à realidade da seleção canadense, que está vivendo uma participação histórica e sem precedentes ao chegar a esta fase pela primeira vez, aproveitando as vantagens de jogar em casa e contar com o apoio da torcida, como uma das anfitriãs do torneio. O Canadá demonstrou boa organização e venceu a África do Sul por 1 a 0 nas oitavas de final, além de contar com jogadores perigosos em contra-ataques rápidos, como Alphonso Davies e Jonathan David, o que lhes dá a capacidade de ameaçar o gol do goleiro Yassine Bounou e marcar um gol durante a partida.

Apesar do caráter de revanche da partida para o Canadá, que perdeu para o Marrocos pelo mesmo placar (2 a 1) na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a superioridade tática e a experiência em campo dos jogadores marroquinos, liderados pelo técnico Mohamed Wahbi, serão decisivas para controlar o ritmo da partida e levá-la a um desfecho favorável, com o resultado esperado para avançar às quartas de final.