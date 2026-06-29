A inteligência artificial prevê o vencedor do confronto entre Marrocos e Holanda

A seleção marroquina tem um confronto muito aguardado contra a seleção holandesa, em uma partida acirrada pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na qual os “Leões do Atlante” buscam superar uma das principais seleções da Europa para chegar às oitavas de final.

O Estádio de Monterrey sediará a partida tão esperada, no âmbito desta edição histórica da Copa do Mundo, que será realizada pela primeira vez em organização conjunta entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, com a participação de 48 seleções.

A seleção marroquina garantiu sua vaga nas eliminatórias após terminar a fase de grupos do Grupo 3 em segundo lugar, com 7 pontos, apresentando um desempenho notável que confirmou sua capacidade de enfrentar as grandes seleções.

Por outro lado, a seleção holandesa se classificou para a mesma fase como líder do Grupo 6, com 7 pontos.

Embora o confronto pareça equilibrado no papel, previsões baseadas em técnicas de inteligência artificial deram uma ligeira vantagem à seleção marroquina, estimando as chances dos “Leões do Atlante” de conquistarem a vitória em 52%, contra 48% para a seleção holandesa, com base em indicadores técnicos, físicos, estatísticos e psicológicos.

O confronto é considerado um dos jogos mais importantes da fase eliminatória, devido à equanimidade entre as duas seleções e à ambição de ambas de continuarem na Copa do Mundo, o que prenuncia um confronto futebolístico aberto a todas as possibilidades.