A inteligência artificial prevê o campeão da Copa do Mundo de 2026... Você concorda com ela?

Os fãs de futebol de todo o mundo aguardam ansiosamente o início da Copa do Mundo de 2026, amanhã, quinta-feira, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história do torneio.

Antes do pontapé inicial, muito se falou sobre os candidatos ao título desta edição histórica, e as previsões começaram a surgir por toda parte. Hoje, chegou a vez da inteligência artificial revelar seu candidato à conquista do torneio.

O site “Foot Mercato” informou que, de acordo com as últimas previsões da AVISIA, uma empresa de consultoria francesa especializada em dados e inteligência artificial que contribui regularmente para o site Foot Mercato, a França e a Argentina lideram a lista de favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, com 21% de probabilidade.

Esse modelo se baseia em diversos indicadores de desempenho individuais e coletivos, desde a qualidade do ataque até a solidez da defesa, incluindo a preparação física dos jogadores.

A seleção francesa se destaca especialmente por sua habilidade ofensiva, representada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise, além de um alto nível de solidez defensiva e excelente preparação física.

Já a Argentina demonstra uma notável estabilidade coletiva, apoiada por uma defesa sólida, uma construção de jogadas precisa e um goleiro classificado entre os melhores do torneio: Emiliano Martínez.

Atrás dessa dupla de destaque, vem a Espanha com 20%, impulsionada por uma geração liderada por Lamine Yamal e Nico Williams.

As seleções do Brasil e de Portugal vêm logo em seguida, sendo consideradas as principais candidatas ao título, com 19% cada. A seleção brasileira se beneficia de um equilíbrio renovado sob o comando de Carlo Ancelotti, enquanto a seleção portuguesa se destaca pela capacidade de lidar com a pressão e pela força do goleiro Diego Costa.

Por fim, vem a Inglaterra, com 12% de chances de vitória, prejudicada pela baixa forma física, apesar de seu enorme potencial ofensivo.