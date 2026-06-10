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FIFA World Cup 2026 Previews(C)Getty Images

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A inteligência artificial prevê o campeão da Copa do Mundo de 2026... Você concorda com ela?

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
Portugal
Brasil
Espanha
Inglaterra
Argentina
França
Senegal
EUA
Portugal
Brasil
Espanha
England
Argentina

O campeonato começa amanhã, quinta-feira

Os fãs de futebol de todo o mundo aguardam ansiosamente o início da Copa do Mundo de 2026, amanhã, quinta-feira, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história do torneio.

Antes do pontapé inicial, muito se falou sobre os candidatos ao título desta edição histórica, e as previsões começaram a surgir por toda parte. Hoje, chegou a vez da inteligência artificial revelar seu candidato à conquista do torneio.

O site “Foot Mercato” informou que, de acordo com as últimas previsões da AVISIA, uma empresa de consultoria francesa especializada em dados e inteligência artificial que contribui regularmente para o site Foot Mercato, a França e a Argentina lideram a lista de favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, com 21% de probabilidade.

Esse modelo se baseia em diversos indicadores de desempenho individuais e coletivos, desde a qualidade do ataque até a solidez da defesa, incluindo a preparação física dos jogadores.

 A seleção francesa se destaca especialmente por sua habilidade ofensiva, representada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise, além de um alto nível de solidez defensiva e excelente preparação física.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

 Já a Argentina demonstra uma notável estabilidade coletiva, apoiada por uma defesa sólida, uma construção de jogadas precisa e um goleiro classificado entre os melhores do torneio: Emiliano Martínez.

 Atrás dessa dupla de destaque, vem a Espanha com 20%, impulsionada por uma geração liderada por Lamine Yamal e Nico Williams.

As seleções do Brasil e de Portugal vêm logo em seguida, sendo consideradas as principais candidatas ao título, com 19% cada. A seleção brasileira se beneficia de um equilíbrio renovado sob o comando de Carlo Ancelotti, enquanto a seleção portuguesa se destaca pela capacidade de lidar com a pressão e pela força do goleiro Diego Costa.

 Por fim, vem a Inglaterra, com 12% de chances de vitória, prejudicada pela baixa forma física, apesar de seu enorme potencial ofensivo.

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