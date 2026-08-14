A inteligência artificial invade a polêmica da arbitragem no Campeonato Espanhol

A Comissão Técnica de Árbitros da Espanha segue com seus passos rumo a uma maior transparência no tratamento das decisões arbitrais polêmicas, após decidir manter o programa "Tiempo de Revisión" pela segunda temporada consecutiva, com a introdução de uma mudança fundamental: a adoção da inteligência artificial para selecionar os casos que serão submetidos à análise.

O programa semanal tem como objetivo revisar os principais lances arbitrais nas partidas da primeira e segunda divisão e do campeonato feminino, nos quais os responsáveis pela Comissão Técnica explicam a decisão tomada e reconhecem publicamente se o árbitro acertou ou errou, com base nos artigos das regras do jogo e em sua interpretação.

A inteligência artificial escolhe os casos

A principal novidade da nova temporada é o abandono da comissão que reunia diversos ex-jogadores e ex-treinadores e era responsável por selecionar os casos que mereciam análise, entre eles Fernando Morientes e Sandoval.

Em vez disso, a inteligência artificial assumirá a tarefa de identificar os principais casos arbitrais de cada rodada, conforme destacou o jornal espanhol "As".

A Comissão Técnica de Árbitros explicou que a LaLiga escolherá os lances por meio de um sistema baseado em inteligência artificial, com o objetivo de identificar os casos mais importantes de cada rodada, antes que o CTA realize a análise técnica dos mesmos.

A comissão considera que o novo sistema acrescentará maior objetividade, rastreabilidade do processo de seleção e transparência ao programa.

Ainda assim, o CTA manterá o direito de acrescentar outro caso de valor didático ou formativo excepcional, caso considere que ele merece esclarecimento, desde que isso seja feito sem excluir nenhum dos casos escolhidos pelo sistema de inteligência artificial.

Reconhecimento público dos erros

O programa "Tiempo de Revisión" continuará a ser exibido semanalmente, para analisar as principais decisões polêmicas de cada rodada, dando à Comissão Técnica espaço para reconhecer os erros arbitrais quando ocorrem, além de esclarecer os casos em que a decisão correta foi tomada.

O programa é visto como um projeto educativo que busca aproximar as decisões arbitrais dos torcedores, dos clubes, dos jogadores e dos treinadores, em vez de apenas anunciar a decisão sem explicar seus motivos.

Espera-se que a transmissão do primeiro episódio seja adiada por duas semanas, devido à realização das partidas da rodada de abertura do campeonato ao longo de 7 dias diferentes.

Uma experiência mais moderna e clara

A Comissão Técnica de Árbitros também revelou uma atualização na forma de apresentação do programa, que passará a se apoiar mais em gráficos ilustrativos e recursos audiovisuais.

A comissão afirmou que a nova versão será "mais clara, dinâmica e atraente", com o uso de novas ferramentas visuais que ajudam a apresentar as explicações técnicas de forma direta e rápida, e facilitam aos espectadores a compreensão das decisões arbitrais.

O CTA garantiu que a essência da iniciativa não mudou, que consiste em aproximar a arbitragem dos clubes, dos jogadores, dos treinadores e dos torcedores, e em contribuir para reforçar a compreensão das regras do jogo e do mecanismo de tomada das decisões arbitrais, sob os lemas da transparência, da educação e da inovação.

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Os árbitros lançam o "guia da polêmica"

A tendência da Comissão Técnica de Árbitros rumo à transparência não se limita ao programa "Tiempo de Revisión", pois ela também lançou um guia completo das decisões arbitrais polêmicas, ao qual clubes, jogadores, meios de comunicação e torcedores poderão recorrer ao longo de toda a temporada.

O guia, que leva o nome de "Card", inclui uma ampla variedade de casos arbitrais explicados em detalhes, com a possibilidade de assistir a vídeos ilustrativos de alguns deles, servindo como uma referência digital para compreender como as regras são aplicadas nas diferentes situações.

O jornal "As" havia revelado anteriormente que a comissão se preparava para lançar esse guia, antes que ele se tornasse agora disponível em formato digital.

Presidente da Federação Espanhola: queremos reforçar a confiança

Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, afirmou que aproximar os critérios arbitrais dos jogadores, treinadores, clubes, imprensa e torcedores contribuiria para reforçar a compreensão das decisões e elevar os níveis de confiança e respeito em relação ao trabalho arbitral.

Por sua vez, Fran Soto, presidente da Comissão Técnica de Árbitros, ressaltou que a iniciativa surge no âmbito do desejo da comissão de oferecer um nível maior de transparência sobre o trabalho dos árbitros e os critérios técnicos nos quais se baseiam suas decisões.

Soto considerou a publicação do guia um passo incomum em nível internacional, ressaltando que o objetivo é compartilhar o conhecimento, explicar as bases sobre as quais se assentam as decisões arbitrais e aproximar a arbitragem de todas as partes envolvidas no jogo.