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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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A Inglaterra recorre ao Viagra contra o México

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Tuchel alertou para a dificuldade de se adaptar à situação

A seleção da Inglaterra terá permissão para usar o medicamento “Viagra”, a fim de ajudá-la a se adaptar à altitude elevada da Cidade do México, durante os preparativos para enfrentar o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O jornal britânico “The Sun” informou nesta sexta-feira que os regulamentos da Agência Mundial Antidoping (WADA) permitem o uso do sildenafil, conhecido comercialmente como “Viagra”, já que ele não consta da lista de substâncias proibidas, o que permite que os jogadores da Inglaterra o utilizem sob supervisão da equipe médica da seleção, para ajudar a lidar com os efeitos de jogar em altitude.

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O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, havia confirmado anteriormente as dificuldades que aguardam sua equipe no Estádio Azteca, localizado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, observando que a adaptação a essas condições em apenas quatro dias é “totalmente impossível”.

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Alguns estudos indicam a possibilidade de utilizar o “Viagra” para melhorar o fluxo sanguíneo nos pulmões, o que poderia ajudar a reduzir a fadiga e as tonturas causadas pela baixa concentração de oxigênio em altitudes elevadas.

Um reportagem do “The Sun” confirmou que o uso do medicamento nesse caso é totalmente legal, desde que seja feito sob supervisão médica e para fins terapêuticos, ou para ajudar na adaptação à altitude.

Este não é o primeiro caso, já que algumas equipes argentinas já recorreram à “Viagra” em circunstâncias semelhantes.

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