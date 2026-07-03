A Inglaterra recebe uma recomendação inusitada: “Usem Viagra contra o México”

A seleção inglesa está recebendo um conselho curioso da mídia inglesa. Os jogadores deveriam usar Viagra durante a partida contra o México.

Nas oitavas de final, a Inglaterra enfrenta o anfitrião México no Estádio dos Astecas, localizado a cerca de 2.200 metros acima do nível do mar.

Nessas altitudes, os jogadores podem apresentar sintomas mais rapidamente, pois não estão acostumados a elas. A mídia inglesa aconselhou o elenco a utilizar o medicamento.

O Viagra não consta da lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping (WADA) e, portanto, pode ser utilizado. De acordo com pesquisas, o medicamento não proporciona vantagem no desempenho.

Embora o Viagra seja conhecido principalmente como medicamento para a disfunção erétil, ele foi originalmente desenvolvido para tratar a hipertensão. Em grandes altitudes, o ar é mais rarefeito e, portanto, o teor de oxigênio é menor.





O medicamento dilata os vasos sanguíneos nos pulmões, o que pode reduzir sintomas como cansaço e tontura.

Durante a Copa do Mundo de 2010, sugeriu-se que a Inglaterra pretendia usar o Viagra para lidar com as diferenças de altitude. A FA negou isso, embora Rustenburg, a cidade onde a Inglaterra jogou, estivesse localizada a cerca de 1.200 metros, o que, na verdade, é uma altitude relativamente baixa.