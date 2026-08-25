A imprensa britânica é unânime sobre o papel totalmente novo de Jorrel Hato sob o comando de Xabi Alonso

Jorrel Hato ainda precisa se acostumar com sua nova posição, mas foi bem, segundo a imprensa britânica após a vitória por 2 a 3 sobre o Fulham na noite de segunda-feira. O internacional da seleção da Holanda começou como ala esquerdo no sistema de Xabi Alonso.

Alonso é treinador do Chelsea desde o início do verão, depois de ter sido demitido pelo Real Madrid na temporada passada. O espanhol colocou o time londrino do seu jeito.

O Chelsea entrou em campo em Craven Cottage, afinal, em uma formação 1-5-2-2-1. Hato foi o homem mais adiantado pelo lado esquerdo da defesa.

Graças aos gols de João Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer, os Blues conseguiram vencer a partida, embora ela ainda tenha ficado emocionante por causa de falhas do goleiro Roberto Sánchez.

Hato foi titular e foi substituído após 65 minutos. Ele deu lugar a Pep Chavarria, que chegou neste verão vindo do Rayo Vallecano.

Apesar de Hato ainda não ter jogado antes como ala esquerdo, ele recebeu nota suficiente de todos os jornais. “Atuou em uma função de ala desconhecida, teve um drible promissor no início da partida e se adaptou bem”, disse a BBC. A emissora lhe deu nota 6.

The Independent foi ainda mais entusiasmado sobre a atuação de Hato. “Muito bem no apoio ao ataque, com arrancadas impetuosas (uma delas quase resultou em uma assistência para um quarto gol). Às vezes um pouco inseguro na defesa, mas ainda assim razoável: 7.”

Football London e The Standard deram novamente nota 6 ao ex-jogador do Ajax. “O holandês conduziu a bola para a frente tantas vezes quanto pôde a partir da lateral esquerda. Ele não se destacou, mas lutou bem”, escreveu o primeiro veículo.