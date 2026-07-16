A imprensa argentina, em uma matéria irônica: Adeus, Inglaterra

Os jornais argentinos se transformaram em palcos de comemoração após a classificação da seleção do Tango para a final da Copa do Mundo de 2026, depois de ter revertido o placar desfavorável contra a Inglaterra para uma vitória emocionante por 2 a 1 na semifinal, dando continuidade à campanha de defesa do título mundial e marcando um encontro com a Espanha na final.

As primeiras páginas dos jornais ficaram repletas de manchetes que exaltam a personalidade da seleção e o espírito de recuperação, enquanto Lionel Messi foi o destaque como o astro que levou a Argentina à segunda final consecutiva na Copa do Mundo.

A seleção argentina busca conquistar seu quarto título na Copa do Mundo, para igualar o número de títulos da Itália e da Alemanha.

“Campeões... uma virada histórica”

O jornal Olé comemorou a conquista com uma manchete em destaque que dizia: “Campeões... uma virada histórica”, em referência à emocionante recuperação da seleção argentina após estar perdendo para a Inglaterra.

O jornal não se limitou a elogiar o desempenho dos jogadores de Lionel Scaloni, mas também dirigiu uma mensagem irônica à seleção inglesa, por meio de uma manchete secundária com a frase: “Adeus, Inglaterra”.

Além disso, destacou o papel de liderança de Lionel Messi, afirmando que o capitão da seleção foi o principal impulsionador na condução da Argentina até a final, e que a equipe demonstrou personalidade excepcional e grande capacidade de virar o jogo, mesmo estando em desvantagem.

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A determinação decidiu o confronto

Por sua vez, o jornal Clarín elogiou o que descreveu como “uma determinação enorme”, demonstrada pelos jogadores da seleção argentina durante toda a partida, considerando que a vitória não foi fruto do acaso, mas sim resultado da persistência da equipe em lutar até os últimos instantes.

O jornal destacou que a personalidade da Argentina e seu espírito de luta foram os fatores decisivos para reverter o placar e garantir a vaga na final.

Messi é o destaque

Já o jornal La Capital escolheu uma foto de Lionel Messi sendo carregado nos ombros dos companheiros após o apito final para ilustrar sua primeira página, em uma cena que refletiu a magnitude da alegria pela classificação.

O jornal descreveu a vitória como uma “remontada histórica”, afirmando que a seleção argentina deu à Inglaterra uma lição de futebol e coragem, depois de se recusar a desistir e conseguir transformar o placar desfavorável em uma vitória que a levou à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.