A história serve de alerta... Espanha e Argentina temem a maldição do primeiro gol

A seleção da Espanha alcançou um feito excepcional em sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 até o momento, já que não esteve em desvantagem no placar nem por um minuto sequer em nenhuma de suas sete partidas no torneio.

Esse recorde coloca a “La Roja” em uma posição histórica rara, já que, segundo a rede de estatísticas “Opta”, apenas duas seleções na história conquistaram a Copa do Mundo sem ficar atrás no placar durante todo o torneio: a Itália em 1938 e 1982, e a Alemanha em 1990.

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A rede acrescentou que a equipe que marcou o primeiro gol na final da Copa do Mundo levantou a taça em 6 das últimas 7 ocasiões, sendo que a única exceção nesse período foi a final de 2006, quando a França empatou com a Itália (1 a 1) antes de perder nos pênaltis.

A seleção da Argentina se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 após liderar seu grupo, derrotar Cabo Verde (3 a 2) nas oitavas de final, superar o Egito pelo mesmo placar nas quartas de final, antes de derrotar a Suíça (3 a 1) nas quartas de final e a Inglaterra (2 a 1) na semifinal.

A Espanha também terminou em primeiro lugar no seu grupo, eliminou a Áustria (3 a 0) nas oitavas de final, derrotou Portugal (1 a 0) nas quartas de final, antes de vencer a Bélgica (2 a 1) nas quartas de final e a França (2 a 0) na semifinal.

A seleção de Lionel Scaloni busca o quarto título mundial de sua história, após as conquistas em 1978, 1986 e 2022, enquanto a Espanha busca seu segundo título mundial, depois de levantar a taça pela primeira e única vez na edição de 2010.



