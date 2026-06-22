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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A história se curva diante de Mohamed Salah... e o Egito amplia a vantagem sobre o Marrocos

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
M. Salah
Nova Zelândia
Egito
Canadá
Tunísia
Marrocos

Números históricos marcam a presença africana na Copa do Mundo

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia e craque do ataque, continuou quebrando recordes durante o confronto contra a Nova Zelândia, disputado nesta segunda-feira no estádio “BC Place”, válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A rede francesa “Stats Foot”, especializada em estatísticas, revelou que Mohamed Salah se tornou o jogador com mais participações na escalação titular da seleção egípcia em grandes torneios, incluindo a Copa do Mundo e a Copa Africana das Nações, após disputar sua 29ª partida como titular, superando Ahmed Hassan e Essam El-Hadary, que possuem 28 partidas cada um.

A rede acrescentou que a seleção egípcia ocupa o segundo lugar entre as seleções africanas com mais partidas disputadas em grandes torneios (Copa do Mundo e Copa Africana das Nações), com 127 partidas, atrás da Nigéria, líder com 132 partidas, enquanto a Camarões ficou em terceiro lugar com 126 partidas, seguida pela Costa do Marfim, com 122 partidas, Gana, com 121, Tunísia, com 107, e Marrocos, com 106.

Por sua vez, a rede global de estatísticas “Opta” destacou que a seleção egípcia utilizou a mesma escalação titular em duas partidas consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

A conta oficial da Federação Egípcia de Futebol informou que Mohamed Salah continuou a fazer história com a camisa dos Faraós, após se tornar o jogador egípcio com mais participações em partidas da Copa do Mundo ao longo da história, durante sua quarta participação na Copa do Mundo com a seleção nacional.

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As seleções do Egito e da Nova Zelândia entram neste confronto em busca da primeira vitória no torneio, depois que ambas conquistaram apenas um ponto na rodada de estreia.

A seleção egípcia estreou na Copa do Mundo com um empate de 1 a 1 contra a Bélgica, enquanto a seleção da Nova Zelândia empatou com o Irã por 2 a 2 na primeira rodada.

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