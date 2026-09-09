As vaias que perseguiram o brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, no momento de sua substituição diante da Inter de Milão na estreia do clube merengue na Liga dos Campeões da Europa, não foram apenas uma reação a uma partida ruim, mas sim a explosão de uma crise silenciosa que fervia ao longo de todo o verão.

Trata-se de uma narrativa surpreendente revelada pelo famoso jornalista brasileiro Fernando Kallás, por meio da qual ele responde como o astro do Real Madrid se transformou de ídolo em "inimigo predileto" de sua própria torcida, e como uma oferta surpresa da diretoria mudou tudo no último instante.

A oferta de última hora

Kallás, correspondente da Reuters, revelou em declarações à rádio espanhola Cadena SER os bastidores das chocantes negociações para a renovação do contrato de Vinícius até 2032.

Ele afirmou: "Aconteceram muitas coisas neste verão, e as pessoas próximas a Vinícius o viam fora do Real Madrid até 24 horas antes da última oferta. Achavam que ele iria para o Arsenal, porque pediram um valor que não acreditavam que o Real Madrid pagaria jamais".

E acrescentou: "De repente, no último instante, o Real Madrid apresentou uma oferta que surpreendeu a todos e mudou tudo. Quando você se vê fora do clube e de repente se encontra dentro dele, seu pensamento muda. Não é algo fácil psicologicamente".

Vaias injustificadas

Kallás considera que as vaias do Bernabéu na primeira rodada da Liga dos Campeões foram duras e injustificadas, esclarecendo: "A partida contra a Inter não foi uma partida para vaiar Vinícius. O Madrid jogou mal como um todo. É verdade que ele desperdiçou duas chances, mas deu três passes decisivos que abriram o caminho para Brahim, Mbappé e Bellingham marcarem".

Ele apontou que o jogador voltou com menos condicionamento físico após a Copa do Mundo, dizendo: "Essas partidas se assemelham a um período de preparação para ele. Enquanto o Barcelona administra os minutos de Rodri, Vinícius era titular e jogava praticamente todos os minutos".

"Inimigo predileto" e o teste do dérbi

O jornalista brasileiro encerrou com um diagnóstico chocante sobre a relação tensa: "Grande parte da torcida do Real Madrid passou a nutrir ódio por ele, e parece que isso não tem mais volta. A relação ficou tensa por causa de problemas que vão muito além do campo".

E acrescentou: "Vinícius precisa dar o seu melhor em cada partida, senão será recebido com vaias. Ele se tornou o inimigo predileto da torcida do Bernabéu".

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



E prosseguiu: "Ele não precisa mudar nada, porque não foi ele quem criou essa situação. Talvez a torcida também deva fazer a sua parte. Não é do interesse do Real Madrid que sua torcida vaie seus jogadores logo na quarta partida da temporada".

Fernando Kallás considerou que o verdadeiro teste do astro brasileiro Vinícius Júnior será no dérbi de Madri contra o Atlético, no próximo dia 20 de setembro.