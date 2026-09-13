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A hemorragia de Martín choca o Barcelona: árbitro do confronto contra o Levante detona a polêmica

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
G. Martin
Espanha

Qual é a história?

O confronto entre Barcelona e Levante pela quinta rodada do Campeonato Espanhol não foi apenas mais uma partida em que a equipe catalã produziu um futebol ofensivo e agradável, já que o duelo se transformou gradualmente em um teste físico difícil, no qual os donos da casa impuseram uma grande quantidade de disputas e choques, apesar de o Barcelona ter aberto vantagem de dois gols no primeiro tempo.

O Levante não conseguiu marcar o gol para diminuir a diferença, mas elevou de forma clara a intensidade do confronto, tornando a partida mais difícil para o Barcelona pela primeira vez nesta temporada, em meio a entradas duras que fizeram com que vários jogadores da equipe catalã precisassem de atendimento médico após choques repetidos com os atletas dos donos da casa.

O lance mais polêmico foi a contusão sofrida por Gerard Martín durante uma disputa de bola com Víctor García, atacante do Levante, quando este último tentou subir e brigar pela bola, mas atingiu Martín com o cotovelo no rosto.

A colisão foi extremamente forte, embora não houvesse nada que indicasse intenção, fazendo Martín cair no gramado sofrendo um sangramento no rosto, o que exigiu a intervenção do departamento médico do Barcelona para estancar a hemorragia e tratar o jogador.

O lance levantou pontos de interrogação sobre a decisão do árbitro Jon Ander González, que dirigia sua primeira partida nesta categoria, depois de decidir não marcar falta em Víctor García e mandar o jogo seguir apesar da força do choque e da contusão sofrida pelo zagueiro do Barcelona.

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As coisas não pararam por aí, pois a partida testemunhou posteriormente outro lance que poderia ter resultado na marcação de um pênalti a favor do Barcelona após uma entrada em Pedri, mas a decisão foi anulada por causa de um impedimento no início da jogada, encerrando o lance antes da marcação do pênalti.

O caráter físico do confronto pareceu ficar mais evidente com o passar do tempo, em meio a entradas e choques repetidos, enquanto o árbitro optou por deixar o jogo seguir em muitas situações, o que fez o Barcelona disputar trechos da partida sob crescente pressão física.

Após a contusão de Martín e o sangramento em seu rosto, o Barcelona foi obrigado a jogar com 10 jogadores por um tempo, depois que o atleta deixou o gramado para receber tratamento e estancar a hemorragia, antes de retornar à partida após a melhora de sua condição.

Ao fim do primeiro tempo, Hansi Flick decidiu não arriscar a participação de Martín no segundo, sobretudo após ele receber um cartão amarelo em um lance posterior, promovendo uma substituição durante o intervalo para evitar que o jogador sofresse mais danos.

O sofrimento físico do Barcelona não terminou com a saída de Martín, pois Txiki Espart, por sua vez, sofreu uma forte pancada na região do abdômen, que o fez parar por alguns instantes tentando recuperar o fôlego, antes de deixar o gramado temporariamente para receber atendimento médico.

Assim, o confronto com o Levante revelou um lado diferente do forte início de temporada do Barcelona; a equipe que costumava impor seu domínio com a bola e no ataque se viu diante de um adversário que optou por elevar o nível das disputas e da pressão física, o que tornou mais difícil manter o controle, apesar de o Barcelona estar à frente no placar.

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