A guerra das bolas em La Cartuja acende os protestos do Real Madrid

O primeiro minuto do confronto entre Real Madrid e Real Betis, pela quarta rodada de LaLiga, no estádio La Cartuja, testemunhou o surgimento do primeiro obstáculo da partida, quando a bola chegou aos pés de Courtois, e o goleiro belga avisou o árbitro Hernández Hernández de que a bola estava murcha.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o árbitro da partida realizou naquele momento a primeira troca de bola, e essa não foi a última, já que uma falta cometida por Bellerín em Vinícius, poucos minutos depois, provocou dúvidas em Güler, quando o jogador turco pegou a bola para se preparar para a cobrança e, junto ao seu companheiro brasileiro, repetiu a reclamação de Courtois sobre a pressão.

Após uma verificação rápida e uma breve discussão, o árbitro decidiu trocar a bola novamente antes que a equipe do técnico José Mourinho executasse a falta, e as coisas não pararam por aí, pois um arremesso lateral, após os sete minutos de jogo, provocou uma nova situação de insatisfação.

Dessa vez, a insatisfação partiu de Denzel Dumfries, que evitou dirigir-se ao árbitro e ele mesmo fez a troca na linha lateral do estádio La Cartuja, fazendo com que a partida registrasse três trocas de bola.



Vocês podem debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"