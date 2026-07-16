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A garrafa perdida de Pickford... Detalhes que arrancaram risadas dos jogadores da Argentina

J. Pickford
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
England
Argentina
EUA

O mistério após o apito final... Messi se depara com uma surpresa inglesa

As comemorações da seleção argentina após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 tiveram um momento marcante, depois que a comissão técnica encontrou o papel no qual o goleiro inglês Jordan Pickford se baseava, caso a partida fosse para os pênaltis.

Após a classificação da Argentina para a final contra a Espanha, os jogadores da seleção argentina permaneceram dentro do estádio em Atlanta para comemorar com a torcida, antes que a atenção se voltasse para uma descoberta inesperada.

“A garrafa de Pickford” nas mãos de Messi

Segundo a rede argentina TYC, o massagista da seleção argentina, Marcelo “Dadi” De Andrea, encontrou a garrafa de água de Pickford, que trazia um papel colado com anotações sobre os pontos preferidos para onde os jogadores da Argentina costumam chutar os pênaltis.

Essas anotações tinham sido preparadas para ajudar o goleiro inglês caso a partida fosse para os pênaltis, mas o desfecho da partida já havia sido decidido antes de se chegar a essa fase.

As imagens da TV mostraram De Andrea mostrando o papel para Lionel Messi, ao lado de Nicolás González e Marcos Senesi, enquanto o trio tentava ler as anotações e entender os detalhes, antes de terem uma breve discussão sobre o conteúdo.

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As risadas de Enzo Fernández

A cena não deixou de ser engraçada, depois que Enzo Fernández se juntou ao grupo, e pareceu reconhecer rapidamente seu nome na lista, explodindo em gargalhadas, antes de brincar com De Andrea e dar-lhe um soco amigável, apontando então para o céu, em sinal de alívio por a partida não ter chegado aos pênaltis.

A cena gerou dúvidas entre os torcedores sobre o grau de precisão das informações que Pickford possuía e se elas realmente o ajudariam a defender os chutes dos jogadores argentinos caso as equipes fossem para os pênaltis.

Detalhes do papel são revelados mais tarde

Horas após a partida, o preparador físico da seleção argentina, Luis Martín, publicou em suas redes sociais uma foto nítida do papel que Pickford deixou dentro do campo, revelando os detalhes das anotações que o goleiro inglês mantinha.

Tensão durante toda a partida

Esse episódio ocorreu após uma partida marcada por um clima tenso entre os jogadores das duas seleções, da qual Pickford foi uma das partes envolvidas, após se envolver em mais de um desentendimento com os jogadores argentinos.

Além disso, o goleiro inglês gerou polêmica ao comemorar o gol de Anthony Gordon de forma provocativa, antes de receber a resposta do zagueiro Cristian Romero após o gol de empate marcado por Enzo Fernández, quando este avançou em sua direção e comemorou bem na sua frente, em um dos momentos mais tensos do confronto.

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