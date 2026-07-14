À frente de Messi... Mbappé quebra o domínio dos alemães em uma lista histórica

Kylian Mbappé continuou a gravar seu nome com letras de ouro na história da Copa do Mundo, após chegar às semifinais do torneio pela terceira vez em sua carreira internacional, igualando recordes históricos na competição.

Mbappé será titular da seleção francesa contra a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio “AT&T”, nesta terça-feira à noite.

O astro do Real Madrid disputará sua 21ª partida na Copa do Mundo, tornando-se o jogador francês com mais participações na história da competição.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, o capitão da seleção francesa tornou-se o sexto jogador na história da Copa do Mundo a chegar às semifinais pelo menos três vezes, juntando-se a uma lista que inclui cinco lendas alemãs.

Além de Mbappé, a lista inclui: Miroslav Klose, Uli Zeller, Per Mertesacker, Philipp Lahm e Bastian Schweinsteiger.

Antes da semifinal da edição atual, Mbappé disputou as semifinais das edições de 2018 e 2022, e em ambas as ocasiões chegou à final.

Klose detém o recorde de participações em semifinais da Copa do Mundo, sendo o único jogador a disputar quatro semifinais, contra três dos demais jogadores.

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, pode se juntar a essa lista amanhã, quarta-feira, caso participe da partida contra a Inglaterra na segunda semifinal desta edição.

O “Pulgão” já disputou as semifinais das edições de 2014 e 2022, chegando à final em ambas as ocasiões.