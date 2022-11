A França vai poupar jogadores contra a Dinamarca na Copa do Mundo?

O técnico Didier Deschamps reconheceu que a França tem pouco em disputa na próxima partida

Atual campeã, a França se tornou o primeiro time a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo depois de vencer a Dinamarca por 2 x 1 neste sábado (26). Os dois gols de Mbappé ajudaram seu time a superar a seleção dinamarquesa e garantir a vaga no mata-mata.

Após a vitória, o técnico Didier Deschamps deu a entender que poupar alguns de seus jogadores para a próxima partida contra a Tunísia, na próxima quarta-feira (30). "Para nós, é o ideal, temos seis pontos, então com certeza nos classificaremos após duas partidas. Agradecemos isso antes do próximo jogo em quatro dias. Isso traz paz, a certeza de que nos classificamos", disse o técnico da seleção francesa ao TF1.

"Temos uma chance muito grande de terminar em primeiro (no Grupo D) porque nosso saldo de gols é muito melhor que o da Austrália, então estamos em uma posição perfeita. O primeiro objetivo [eliminar] foi alcançado. Nunca é fácil, principalmente em relação às expectativas. Esse grupo é forte, sólido, e quer fazer grandes coisas, já fez duas coisas lindas com essas duas vitórias.", completou Deschamps.

Para uma seleção que sofreu com lesões como a França, perdendo jogadores importantes como Karim Benzema, Kanté e Pogba, a chance de descansar jogadores importantes chega em um momento perfeito.