A França iguala o feito histórico da Alemanha e do Brasil ao derrotar o Marrocos

A seleção francesa garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, após vencer o Marrocos por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio de Boston, nas quartas de final.

Kylian Mbappé abriu o placar para a França aos 60 minutos, antes de Ousmane Dembélé garantir a vitória ao marcar o segundo gol, aos 66 minutos, levando os Bleus a enfrentar o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica.

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Com essa classificação, a França se tornou a terceira seleção na história da Copa do Mundo a chegar às semifinais em três participações consecutivas.

Apenas duas seleções precederam a França nessa conquista: a Alemanha, que alcançou esse feito duas vezes nos períodos de 1982 a 1990 e de 2002 a 2014, e o Brasil nas edições de 1994 a 2002.

A França passou a integrar essa lista histórica ao chegar às semifinais nas edições de 2018, 2022 e 2026.

A Seleção Francesa havia derrotado a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final da edição atual, antes de vencer o Paraguai com dificuldade por 1 a 0 nas quartas de final.



