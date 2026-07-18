A França está perdendo completamente a disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo. A equipe do técnico Didier Deschamps, que está de saída, está perdendo por 0 a 4 no intervalo, em Miami, contra uma Inglaterra muito mais afiada e forte.
Ousmane Dembélé começou no banco pela França, enquanto Jude Bellingham, Harry Kane e Anthony Gordon ficaram como reservas pela Inglaterra. A equipe de Thomas Tuchel teve um início ideal, pois Declan Rice marcou já aos três minutos, de fora da área.
A Inglaterra ganhou confiança, e Marcus Rashford teve azar ao ver um chute à queima-roupa ser bloqueado pela defesa francesa, que estava em apuros. Deschamps viu sua equipe ganhar força, e foi Rayan Cherki quem testou Dean Henderson pela primeira vez. Foi um início de jogo muito emocionante, pois a Inglaterra voltou a partir para o ataque e ficou frustrada quando o 0 a 2 de Bukayo Saka foi anulado por impedimento.
O 0 a 2 acabou saindo quando Rice cobrou um escanteio perfeito e Ezri Konsa cabeceou a bola no canto direito. Kylian Mbappé, em especial, ficou perplexo com o início dramático da França, que parecia precisar urgentemente do intervalo para se reabastecer em Miami. Logo após o intervalo, Mbappé passou por Henderson, mas Marc Guéhi tirou a bola da linha. Foi sinalizado impedimento, embora isso não fosse justificado.
Mike Maignan defendeu com os punhos, aos 30 minutos, um chute forte de Rashford. O jogo foi de um lado para o outro, com Mbappé se deparando com Henderson. Foi a Inglaterra que chegou a fazer 0 a 3 quando Saka finalmente marcou após passe de Rashford. A defesa da França foi mais uma vez desmontada e toda a tensão parecia ter desaparecido ainda antes do intervalo. Pouco antes do apito do intervalo, Saka mandou a bola para o fundo da rede, fazendo o 0 a 4.