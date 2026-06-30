A França, com seu estilo descontraído, supera a Suécia graças aos destaques Mbappé e Olise

A França se classificou sem dificuldades para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nas oitavas de final, os Bleus venceram a Suécia por 3 a 0. Kylian Mbappé marcou dois gols, enquanto Bradley Barcola fez o 2 a 0 no meio da partida. Michael Olise, autor de duas assistências, foi especialmente difícil de marcar para a Suécia. A França enfrentará o Paraguai nas oitavas de final. O vencedor desse confronto enfrentará o Marrocos ou o Canadá nas quartas de final.

O técnico Didier Deschamps preferiu Lucas Digne a Theo Hernández na lateral esquerda, enquanto Adrien Rabiot foi escalado no meio-campo no lugar de Manu Koné. Desiré Doué, que até agora não vem tendo uma Copa do Mundo muito feliz, ficou no banco, dando lugar a Barcola.

Pela Suécia, o técnico Graham Potter optou por uma formação 3-4-2-1, que, quando a França estava com a posse de bola, parecia mais um 5-2-2-1. Alexander Isak, Anthony Elanga e Viktor Gyökeres tinham a missão de incomodar a defesa francesa. Isso já deu certo logo no início, com um chute fraco de Isak que foi defendido por Mike Maignan.

A fase inicial foi promissora para a Suécia, que se mostrou compacta na defesa e que — ao contrário, por exemplo, da seleção holandesa — conseguiu realmente aliar jogadas combinadas à estabilidade defensiva. Isso não impediu que a França avançasse lenta, mas seguramente, em direção à área, embora isso não tenha rendido muito mais do que chutes de longa distância de Lucas Digne, Mbappé e Barcola nos primeiros vinte minutos. Jacob Zetterström fez duas defesas e não precisou intervir na tentativa de Barcola.

Logo em seguida, Mbappé parecia estar a caminho do primeiro gol. O craque da seleção francesa escapou pelas costas da defesa sueca e finalizou com precisão, mas acabou sendo considerado impedido por uma diferença mínima. O VAR Dennis Higler, portanto, não precisou corrigir a decisão do árbitro Danny Makkelie. Logo após o intervalo para hidratação, a França teve sua maior chance de longe. Jules Koundé encontrou Mbappé, que, livre na segunda trave, acertou a trave.

A defesa sueca apresentava cada vez mais falhas, o que, dadas as extremas qualidades ofensivas da França, não era de se surpreender. Olise se destacou com uma espetacular bicicleta a cerca de quinze metros e, assim como Mbappé pouco antes, acertou a trave. O rebote de Ousmane Dembélé passou a menos de meio metro da trave.

Pouco antes do intervalo, o primeiro gol finalmente saiu. Olise cobrou o escanteio curto para Dembélé, que avaliou bem a arrancada de Mbappé e fez um belo passe. Mbappé driblou Gyökeres como se ele não estivesse lá, e em seguida mandou a bola no canto oposto: 1 a 0. Apesar disso, a Suécia teve logo em seguida a chance de empatar rapidamente, mas Elliot Stroud chutou por cima em uma posição promissora.

A partida já estava no sétimo minuto do segundo tempo quando a decisão foi tomada. Olise teve espaço demais na área e passou por Barcola com um passe entre as pernas do ex-zagueiro do FC Twente, Gustaf Lagerbielke. Barcola teve um mar de espaço e mandou a bola com força e altura para o fundo do gol, sem chances para Zetterström: 2 a 0.

Devido à enorme diferença de qualidade, não havia mais tensão. A França ditava o ritmo, jogava com liberdade e, por várias vezes, quase chegou ao 3 a 0 por meio de Olise, mas o craque do Bayern de Munique, que estava em grande forma, esbarrou várias vezes na excelente defesa de Zetterström. A quinze minutos do fim, o gol finalmente saiu. Olise deu um passe brilhante para Mbappé, que finalizou com frieza: 3 a 0.

Com isso, Mbappé agora está, assim como Messi, com seis gols neste Mundial. O argentino tem, na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do Mundial, um gol a mais que o francês. Nos minutos finais, a França poderia ter marcado mais vezes, mas a Suécia foi poupada desse sofrimento. Assim, a França agora terá a chance de mostrar seu valor contra o Paraguai, que causou uma grande surpresa ao eliminar a Alemanha nos pênaltis.