A Fox Sports vai deixar de existir?

O canal vai passar por mudanças na grade de programação como parte do processo de fusão com o Grupo Disney

A partir desta segunda-feira (11), a Fox Sports deixa de transmitir programas jornalísticos ao vivo, ficando dedicada apenas à transmissão de eventos. A medida é parte do plano do Grupo Disney de reestruturar o canal, fundido com a ESPN, além desta, outras mudanças devem aparecer em breve.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde que se fundiu à Fox, a Disney tem um plano de mudanças para fazer em seus canais. Uma das metas é que a programação, principalmente dos canais ESPN, se assemelhe cada vez mais aos padrões da empresa nos .

Mais times

Tendo a ESPN como principal marca, a Disney está diminuindo, em alguns aspectos, a participação da Fox Sports no mercado. O novo padrão adotado é de tirar os programas jornalísticos da grade da emissora.

Começando nesta segunda-feira (11), a Fox Sports não tem mais esta modalidade em sua grade, que vai contra apenas com a transmissão de eventos, Programas como Fox Sports Rádio - o carro chefe da emissora -, "Debate Final", "Expediente Futebol" e "Tarde Redonda" saem do catálogo do canal. "Fox Nitro", "Central Fox", "A Última Palavra", "Jogo Sagrado", "Aqui com Benja", "Bom Dia Fox" e "Giro Fox" já haviam sido descontinuados anteriormente.

Desta forma, toda a parte de jornalismo vai se concentrar na ESPN, que vai acoplar profissionais da Fox Sports em seus programas. O novo padrão, segundo o Uol, deve trazer jogos na Fox e o pré e pós na ESPN.

A Fox Sports vai deixar de existir?

Por ora, a emissora não vai acabar e nem sair do ar. Seguindo o acordo firmado entre a CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para a aprovação da fusão, o Grupo Disney tem que manter o canal ativo até janeiro de 2022, com uma programação relevante, que inclua a exibição da Copa Libertadores.

Mais artigos abaixo

Além da competição Sul-Americana, no novo formato de sua grade, a Fox Sports deve contar ainda mais com a exibição de atrações das quais a Disney tem os direitos, incluindo , Premier League, , Campeonatos Português e Argentino, além de eventos das outras tantas modalidades exibidas.

Além da Fox Sports, a ESPN também deve passar por mudanças em breve, de acordo com o Uol, principalmente em relação ao formato dos programas. Mantendo atrações consolidadas, como Sportscenter, Bola da Vez e Linha de Passe, a aposta será que, cada vez mais, os modelos se assemelhem às referências de Estados Unidos e .