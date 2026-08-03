A maneira como Erik ten Hag exerce seu papel como diretor técnico do FC Twente é muito incomum, escreve Jeroen Kapteijns em uma análise para o De Telegraaf.

Ten Hag foi nomeado diretor técnico do Twente há alguns meses, clube pelo qual também atuou durante anos como jogador.

Nascido em Haaksbergen, ele começou de forma promissora e conseguiu renovar com Ruud Nijstad. Assim, o jogador foi mantido fora do alcance de diversos grandes clubes da Holanda e do exterior.

Mats Rots foi vendido por 15 milhões de euros ao TSG Hoffenheim, enquanto Wout Weghorst, Joël Drommel e Ramiz Zerrouki foram levados para a Grolsch Veste.

Ainda assim, após o duelo de ida e volta contra o Ferencváros, ficou claro que ainda havia muito trabalho pela frente para Ten Hag. A equipe de John van den Brom foi derrotada por 4 a 3 no placar agregado.

Segundo o De Telegraaf, Ten Hag vem exercendo seu papel como diretor técnico de uma maneira incomum. “A forma como ele faz isso é incomum e pode potencialmente se tornar uma questão”, afirma Kapteijns.

“Ele não perde nenhum treino, está todos os dias no centro de treinamentos, está sempre nas reuniões antes dos jogos e aparece no vestiário do Twente tanto antes quanto depois das partidas.”

“Uma influência tão grande de um diretor técnico é muito incomum na Holanda e pode gerar pressão extra sobre Van den Brom e os jogadores, especialmente se a temporada não correr como o esperado.”