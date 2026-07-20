A Finalissima volta aos holofotes... Será que Messi vai se vingar da Espanha no Catar?

Voltou a ser falado sobre um confronto futuro que pode dar ao argentino Lionel Messi a chance de se vingar da Espanha, após perder o título da Copa do Mundo de 2026 para a “La Roja” (0 a 1), ontem, domingo, por meio da Finalésima, que está prestes a voltar aos holofotes.

A Finalésima estava prevista para março passado, mas as tensões decorrentes da guerra no Irã levaram ao cancelamento do evento, antes que as negociações fossem retomadas para reviver a competição durante a próxima janela de seleções.

De acordo com a emissora argentina “DSports 103.1 FM”, há negociações avançadas entre os organizadores para a realização da partida que reunirá a Argentina, campeã da Copa América, e a Espanha, campeã da Europa, no próximo mês de novembro, no Estádio Lusail, no Catar.

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E o tão aguardado confronto tem um caráter de revanche para Messi e seus companheiros, depois que a seleção argentina perdeu a final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida na qual “O Pulga” foi impedido de adicionar mais um título mundial à sua carreira histórica.

Caso se chegue a um acordo definitivo, a torcida terá um confronto emocionante entre duas das seleções mais fortes do mundo: a Espanha busca confirmar sua supremacia mundial, enquanto Messi e seus companheiros buscam se redimir e provar que a derrota na final da Copa do Mundo não passou de um tropeço passageiro na trajetória do “Tango”.

Messi havia conquistado o título da Copa do Mundo de 2022 contra a França nos pênaltis no Estádio Lusail, o que representa para ele um bom presságio para disputar a Finalissima.