A final dos reis... A Argentina supera o Brasil e a Itália e se aproxima do recorde da Alemanha

A seleção argentina continuou a escrever novos capítulos em sua história na Copa do Mundo, após derrotar a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2026, garantindo assim sua vaga na final pela segunda vez consecutiva e pela sétima vez em sua história.

A seleção do “Tango” enfrentará a Espanha na final no domingo, buscando manter o título mundial, enquanto a seleção inglesa se contentou em disputar o terceiro lugar após o fim de seu sonho de chegar à final.

A seleção argentina elevou para 7 o número de participações em finais da Copa do Mundo, assumindo sozinha o segundo lugar na lista das seleções com mais presenças em finais ao longo da história, atrás apenas da Alemanha, detentora do recorde com 8 participações, de acordo com estatísticas da rede Stats Foot.

De acordo com a mesma fonte, a seleção argentina superou tanto o Brasil quanto a Itália, que disputaram a final seis vezes cada, contra quatro da seleção francesa.

Por outro lado, a seleção da Inglaterra continuou a enfrentar dificuldades nas semifinais da Copa do Mundo, após ser eliminada da competição pela terceira vez consecutiva nesta fase.

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A Opta destacou que a seleção inglesa, que venceu sua primeira semifinal disputada na Copa do Mundo em 1966, perdeu, depois disso, todas as suas três partidas seguintes nesta fase, nas edições de 1990, 2018 e 2026, dando continuidade à maldição das “semifinais” para os “Três Leões”.