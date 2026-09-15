José Mourinho, técnico do Real Madrid, definiu em pouco tempo a espinha dorsal da sua nova formação com os merengues, já que Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior formam um trio intocável mais do que nunca.

Segundo o jornal espanhol Marca, isso ocorreu depois de o trio ter sido titular nas seis primeiras partidas da temporada, com o treinador português tendendo a contar com eles também diante de Elche e Atlético de Madrid, sem que nem mesmo o aguardado confronto do dérbi o impeça de pensar em poupá-los.

Os números refletem a confiança absoluta que o treinador deposita em seus três astros. Mbappé disputou todos os minutos possíveis, 540 de 540, enquanto Vinícius ficou ausente por apenas 10 minutos, todos resultantes de substituições nos minutos finais, quando as partidas já estavam praticamente decididas. Já Bellingham participou de 515 minutos. Assim, o trio perdeu somados apenas 35 minutos ao longo das seis primeiras rodadas.

Um Real Madrid de ritmo veloz

As escolhas de Mourinho também estão alinhadas com a sua ideia de jogo, já que o treinador português busca construir uma equipe de "ritmo veloz", vertical e capaz de punir o adversário nos espaços abertos, conforme afirmou após o confronto com o Rayo Vallecano.

Mourinho considera que a execução desse plano exige a presença de seus três jogadores mais fortes e com maior capacidade de explorar os espaços ofensivos.

Mbappé lidera, até agora, a lista dos elementos ofensivos da equipe. Além de ser o único jogador ofensivo a ter disputado todas as partidas por completo, o francês marcou 7 gols no início da temporada.

Mourinho quer que Mbappé esteja sempre em campo, mesmo quando as partidas parecem decididas, pois entende que cada minuto ajuda Kylian a manter o seu ritmo, a reforçar a sua autoconfiança e a aumentar a sua fome de gols, para que seja o seu Cristiano Ronaldo particular.

Bellingham também recupera o seu melhor nível, com o jogador inglês voltando a aparecer por diferentes partes do campo, a chegar à área, a apoiar a equipe e a participar de forma crescente na criação de jogadas.

Mas o que mais convence Mourinho é a liderança, já que Bellingham desempenha dentro e fora de campo um papel como um dos principais líderes do vestiário, uma personalidade que se encaixa de forma ideal com aquilo que o treinador exige dos seus jogadores titulares.

Vinícius espera pelo gol

Vinícius, por sua vez, segue evoluindo gradualmente para melhor, tendo Mourinho demonstrado satisfação com a evolução do jogador, algo que confirmou publicamente, pois entende que ao brasileiro falta apenas chegar às redes dos adversários, para recuperar em definitivo a sua melhor versão, aquela que fez dele um dos atacantes com maior capacidade de fazer a diferença no mundo.

O treinador trabalha para lhe dar confiança, continuidade e um papel de destaque, já que Mourinho quer que Vinícius sinta a sua importância, e sabe que a melhor forma de conseguir isso é mantê-lo em campo.

Mourinho sabe que os astros precisam de atenção, mas também precisam assumir responsabilidades, algo que ele reúne desde a sua chegada ao comando.

O objetivo do treinador português não admite outra interpretação senão a conquista da vitória, e para alcançá-la, ele quer os seus melhores jogadores felizes, em plena concentração e em suas melhores condições.

Mourinho trata cada jogador da maneira que julga adequada, mas o seu primeiro passo para demonstrar confiança foi igual para todos: mantê-los em campo pelo maior tempo possível, pois não há espaço para descanso para o trio "BMV" no Real Madrid.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"