A FIFA se prepara para uma decisão surpreendente sobre o confronto entre França e Paraguai!

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) enfrenta um cenário preocupante que pode levar ao adiamento da partida das oitavas de final entre França e Paraguai, marcada para esta noite de sábado, em Filadélfia, devido às previsões de tempestade com trovoadas e forte onda de calor.

A emissora “France Info” informou que a “FIFA” está acompanhando a situação de perto e acredita que há um grande risco de adiamento da partida devido às condições climáticas adversas; prevê-se chuvas torrenciais acompanhadas de temperaturas recordes.

As previsões meteorológicas indicam que as temperaturas chegarão a 37 graus Celsius no início da partida, com sensação térmica de 42 graus, em condições climáticas extremas que podem ameaçar a segurança dos jogadores.

Vale lembrar que a seleção francesa já passou por uma situação semelhante durante a fase de grupos, quando sua partida contra o Iraque foi interrompida por cerca de duas horas devido às más condições climáticas, o que torna os receios atuais ainda mais reais.

É evidente que a entidade administradora mundial não deseja correr o risco de repetir o mesmo cenário, e a opção de adiamento está sendo considerada seriamente, enquanto se aguarda a evolução das condições meteorológicas nas próximas horas.