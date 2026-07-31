A Federação Internacional de Futebol (Fifa) emitiu um esclarecimento oficial sobre a proposta do projeto "Fifa Forward Enterprise", reafirmando seu total compromisso com a realização de consultas abertas e democráticas com todas as associações-membro, e enfatizando que foram as reportagens equivocadas da imprensa que causaram a interrupção do trajeto de consultas planejado.

Várias confederações continentais, com destaque para a Uefa, haviam se oposto veementemente ao projeto, comprometendo-se a boicotar todos os torneios da Fifa caso essa proposta fosse adiante.

A Fifa apresentou esclarecimentos que incluíram respostas às observações e preocupações manifestadas, tendo a entidade internacional afirmado em comunicado oficial: "Ouvimos as observações e preocupações manifestadas pelas confederações continentais envolvidas no que diz respeito à criação proposta do projeto Fifa Forward Enterprise, e desejamos tratar das questões que surgiram desde as primeiras reportagens da imprensa na última terça-feira".

A Fifa reafirmou sua posição sobre as consultas, declarando: "Respeitamos as observações e preocupações que foram expressas publicamente, e reafirmamos nosso compromisso com a realização de consultas abertas e democráticas. O processo de consultas planejado foi interrompido por reportagens incorretas da imprensa, e daremos prosseguimento a esse processo para garantir que cada associação-membro possa exercer seu direito de voto com base nos fatos".

A entidade internacional explicou os objetivos da proposta, esclarecendo: "O projeto foi proposto apenas para garantir que todas as associações-membro da Fifa tenham a oportunidade de possuir, de forma significativa, a propriedade comercial do futebol em seus países, e que isso não venha às custas do espírito do futebol, de sua governança ou da governança da própria Fifa".

A Fifa negou categoricamente os boatos que circulam, declarando de forma direta: "Ninguém está vendendo o futebol. Isso é algo que a Fifa jamais consideraria".

A Fifa enfatizou os direitos democráticos de todos, afirmando: "Todos têm o direito de expressar sua oposição e de solicitar mais esclarecimentos, mas nenhuma entidade sozinha pode alegar representar todas as 211 associações-membro ao redor do mundo. Cada associação-membro deve ter a possibilidade de analisar a proposta e de ter voz na definição de seu próprio futuro, pois esses são os princípios democráticos da Fifa".

A entidade internacional detalhou os aspectos financeiros e organizacionais da proposta, ressaltando que o projeto "Fifa Forward Enterprise" transferirá as atividades comerciais e organizacionais de execução dos eventos da Fifa para uma empresa subsidiária de propriedade e gestão permanentes da Fifa, sendo que o valor comercial gerado será distribuído entre todas as 211 associações-membro, o que permitirá a cada associação investir de forma concreta no futebol dentro de seu país.

A Fifa revelou detalhes do financiamento, esclarecendo que, de acordo com a proposta, cada associação-membro receberá 20 milhões de dólares americanos do financiamento (Fifa Forward para o Desenvolvimento) ao longo dos próximos quatro anos (2027-2030), independentemente de sua posição individual de apoio ao projeto, sendo que esse aumento no financiamento provém das receitas adicionais geradas pelo projeto "Fifa Forward Enterprise" por meio de uma gestão mais eficaz das operações comerciais da Fifa em benefício de todas as associações-membro.

A Fifa explicou os detalhes do programa (Fifa Fast Forward), ressaltando que ele representa um financiamento de desenvolvimento excepcional e por uma única vez, no valor adicional de 20 milhões de dólares americanos para cada associação-membro, e que a participação nele será totalmente opcional para todas as associações-membro caso a proposta "Fifa Forward Enterprise" prossiga, sendo financiado por meio de investimentos externos sem que se abra mão do controle ou se altere de qualquer forma a estrutura de governança da Fifa, com a ressalva de que, sem o apoio da maioria das associações-membro, as atividades comerciais da Fifa permanecerão inalteradas e o projeto "Fifa Forward Enterprise" não será criado.

A entidade internacional esclareceu que esses componentes representam o ponto de partida do processo de consultas e estão abertos à discussão como parte desse processo, o que pode incluir a aprovação, a rejeição ou a alteração dos mesmos, seja na totalidade ou item por item.

A Fifa encerrou suas declarações falando sobre os princípios fundamentais, afirmando: "Os princípios sobre os quais se baseiam todos os componentes da proposta (Fifa Forward Enterprise) consistem em oferecer um financiamento de desenvolvimento sem precedentes, uma propriedade global genuína das oportunidades comerciais do nosso esporte, e a plena autodeterminação por meio de um processo democrático para todas as associações-membro".