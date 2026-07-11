A FIFA recebe um pedido inesperado da França antes do confronto com a Espanha

O estudante Éric Sioti, prefeito da cidade francesa de Nice, pediu à Federação Internacional de Futebol (FIFA) que fosse observada uma minuto de silêncio antes do início da partida entre França e Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026, marcada para a próxima terça-feira, em homenagem ao décimo aniversário das vítimas do ataque ocorrido na cidade em 2016.

De acordo com o que destacou a rede francesa RMC, Sioti publicou, em suas contas oficiais, uma cópia da carta que enviou ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, pedindo que se homenageasse as vítimas do ataque que tirou a vida de 86 pessoas de 19 nacionalidades diferentes no calçadão “Promenade des Anglais” na cidade de Nice, durante as comemorações do Dia Nacional da França.

Na carta, Siouti afirmou: “Como a primeira partida das semifinais da Copa do Mundo será disputada em 14 de julho, com a participação da seleção francesa, peço que façam um minuto de silêncio antes do apito inicial, em homenagem a todos aqueles que perderam a vida naquela noite na Promenade des Anglais”.

Ele acrescentou que esse gesto terá um grande valor humano, ressaltando que ele simbolizará a solidariedade da família do futebol com as vítimas do terrorismo e seus familiares.

O prefeito de Nice enfatizou que a realização de um minuto de silêncio antes da partida será amplamente apreciada, afirmando: “Tal homenagem será recebida com profunda emoção pelas famílias das vítimas e pelos sobreviventes, bem como por todos os franceses”.

E continuou: “Além disso, refletirá com força os valores de fraternidade, paz, respeito e unidade que a Federação Internacional de Futebol e o futebol em geral se empenham em consolidar em todo o mundo”.

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A seleção francesa chegou às semifinais após derrotar o Marrocos por 2 a 0, enquanto a seleção espanhola garantiu sua vaga após vencer a Bélgica por 2 a 1.

O confronto tem um significado especial para a França, que busca a revanche contra a Espanha após as derrotas sofridas contra a “La Roja” nas semifinais da Eurocopa de 2024 e, posteriormente, nas semifinais da Liga das Nações de 2025.