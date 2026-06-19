A FIFA premia Amin Omar com a partida contra a Argentina... e divulga as equipes de arbitragem da Argélia e da Jordânia

A Comissão de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a equipe de arbitragem encarregada de conduzir o aguardado confronto entre a Argentina e a Áustria, válido pela segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

A comissão designou o árbitro egípcio Amin Omar para apitar a partida, auxiliado por Mahmoud Abu al-Raghal e Ahmed Hossam Taha, enquanto o espanhol Alejandro Hernández assumirá a função de quarto árbitro.

Amin Omar continua sua participação no torneio após sua estreia na fase final da Copa do Mundo, quando apitou a partida entre a República Tcheca e a Coreia do Sul, onde teve um desempenho notável que recebeu amplos elogios dos torcedores e observadores.

A seleção argentina está no Grupo 10, ao lado das seleções da Argélia, Áustria e Jordânia. A seleção dos “dançarinos do tango”, liderada por Lionel Messi, iniciou sua trajetória no torneio da melhor maneira possível, após conquistar uma vitória expressiva sobre a Argélia por 3 a 0 na primeira rodada.



Nesse mesmo contexto, a Comissão de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a equipe de arbitragem encarregada de conduzir a partida entre Argélia e Jordânia, marcada para a próxima terça-feira, no âmbito da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A partida será comandada pelo árbitro esloveno Slavko Vintić, auxiliado por seus compatriotas Tomaž Klančnik e Andraž Kovačić como árbitros assistentes, enquanto o jamaicano Oshan Nation foi escolhido como quarto árbitro.

As duas seleções entram em campo buscando se recuperar das derrotas sofridas na primeira rodada: a seleção da Argélia sofreu uma derrota contundente para a Argentina, enquanto a seleção da Jordânia perdeu para a Áustria por 3 a 1, o que torna o próximo confronto de grande importância para ambas as equipes na disputa pela classificação para a próxima fase.