A “FIFA” intervém para salvar a final da Copa do Mundo da influência nociva do Canadá

A final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha, marcada para domingo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, entrou na zona de risco ambiental, depois que os organizadores do torneio anunciaram na sexta-feira que estão monitorando de perto a nuvem de fumaça densa proveniente dos incêndios florestais no Canadá, que cobre vastas áreas dos Estados Unidos.

Andrew Giuliani, diretor executivo da equipe de trabalho da Copa do Mundo na Casa Branca, confirmou que a poluição do ar na região de Nova York e Nova Jersey, onde será disputada a final, atingiu níveis perigosos, o que pode afetar a segurança dos jogadores e dos torcedores.

Giuliani afirmou em uma coletiva de imprensa realizada na sede da Federação Internacional de Futebol (FIFA): “Houve uma discussão séria sobre esse assunto. Temos um representante do Serviço Nacional de Meteorologia permanentemente presente na sede da FIFA, e estamos acompanhando a evolução da qualidade do ar a cada momento”.

Esse alerta surge apenas 48 horas antes do confronto histórico que reunirá a Argentina, atual campeã, que se classificou para a final pela segunda vez consecutiva após reverter uma desvantagem de um gol e conquistar uma emocionante vitória por 2 a 1 na semifinal, contra a Espanha, que chega à final pela segunda vez em sua história, após a edição de 2010, quando conquistou o título pela primeira vez.

Até o momento, a FIFA não emitiu nenhuma decisão sobre o adiamento ou a mudança do local da partida, mas fontes do comitê organizador confirmaram que todos os cenários estão em aberto, incluindo a ativação de protocolos específicos para a qualidade do ar e a segurança dos jogadores.