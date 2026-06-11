A FIFA intervém e, pouco antes do início da Copa do Mundo, impõe repentinamente uma proibição severa ao país

Pouco antes do início da Copa do Mundo, a FIFA voltou a bater com força na mesa. O uniforme do Haiti não estaria em conformidade com as regras e, por isso, o país teve que apresentar um novo projeto de última hora.

A camisa original do Haiti para a Copa do Mundo trazia detalhes da Batalha de Vertières, em 1803, que garantiu a independência do país. No entanto, nessa ilustração também aparecia a bandeira da Polônia.

O Haiti descreveu isso como um símbolo de uma amizade de mais de dois séculos, já que soldados poloneses desempenharam um papel importante na luta pela independência. Segundo a FIFA, a bandeira da Polônia não pode, portanto, ser exibida nas camisas durante a Copa do Mundo.

Por isso, a camisa já foi adaptada para um design que se encaixa nos regulamentos da FIFA. Durante dois amistosos internacionais, o Haiti já jogou com o uniforme que agora foi recusado. Segundo o fabricante do uniforme, não se trataria de uma declaração política.

O Haiti está de volta a uma Copa do Mundo pela primeira vez em mais de 50 anos. Com Ruben Providence, que joga pelo Almere City, a seleção conta ainda com um nome conhecido, embora Wilson Isidor (Sunderland) pareça ser a grande atração.

O Haiti entra em campo no Grupo C, onde terá como adversários a Escócia, o Brasil e o Marrocos. Na madrugada de sábado, 13 de junho, para domingo, 14 de junho, está marcada a primeira partida da fase de grupos, contra os escoceses.