A FIFA gera indignação com uma mudança repentina em relação à Copa do Mundo de 2026

O site The Athletic flagrou a FIFA enganando os torcedores que compraram ingressos para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O veículo de comunicação americano afirma que a FIFA alterou repentinamente os lugares dos ingressos já adquiridos.

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo foram divididos pela FIFA, como de costume, em três categorias. A categoria 3 é a mais barata, geralmente com lugares nas arquibancadas mais altas do estádio. A categoria 2 fica no meio e a categoria 1 é para os lugares ao lado do campo, sendo também os mais caros.





Agora, a FIFA alterou os lugares de pessoas que pagaram milhares de euros por ingressos da categoria 1. As pessoas que compraram ingressos para a primeira fila foram agora deslocadas algumas fileiras para trás.

A FIFA fez isso porque recentemente foi iniciada uma nova rodada de vendas com a Categoria 1 da Primeira Fila. As pessoas que já haviam comprado ingressos para a Categoria 1 agora se sentem enganadas. Elas não estão mais na primeira fila.

Osite The Athletic afirma ter recebido dezenas de e-mails de torcedores que se sentem enganados pela FIFA. Eles também alegam que as plantas dos estádios fornecidas pela FIFA estavam incompletas.