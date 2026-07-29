A Federação Internacional de Futebol (Fifa) defendeu a decisão de expulsar o suíço Breel Embolo, durante o confronto contra a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) no lance foi feita conforme uma interpretação consagrada do dispositivo de "identidade equivocada", apesar da polêmica gerada pelo episódio e das declarações do Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB) a respeito.

A conta oficial da Fifa na rede social X citou um porta-voz da entidade internacional, que afirmou: "A interpretação da Fifa sobre a identidade equivocada foi aplicada de forma consistente durante a Copa do Mundo. Houve dois casos em que um jogador foi erroneamente identificado como autor de uma infração passível de cartão amarelo, e o árbitro de vídeo aconselhou o árbitro a corrigir o erro factual decorrente da simulação do adversário".

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O porta-voz da Fifa acrescentou: "A simulação em si não pode ser questionada, e não deve resultar em punição disciplinar contra um adversário que possa acarretar consequências adicionais, como a expulsão por segundo cartão amarelo, ou a suspensão em decorrência do acúmulo de cartões".

E prosseguiu: "Não consideramos que isso tenha sido um erro do árbitro ou do árbitro assistente de vídeo, e a decisão foi uma correção em prol da justiça".

E completou: "Estamos cientes dos comentários da IFAB contidos em seu comunicado, e mantivemos contato com eles o tempo todo, e eles confirmaram que essa interpretação está correta, que foi bem recebida, e que fará parte das discussões relativas à revisão do protocolo da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), conforme discutido na última assembleia geral anual".

O que aconteceu com Embolo?

Durante o segundo tempo da partida entre Argentina e Suíça nas quartas de final, Embolo, jogador da Suíça, caiu sem contato com Leandro Paredes, e o árbitro português João Pinheiro marcou uma infração contra o argentino, aplicando-lhe cartão amarelo.

Mas o árbitro de vídeo interveio, e, após revisar o lance, considerou que Embolo simulou ter sofrido a falta, anulando o cartão de Paredes e transferindo-o para o suíço, que era o segundo dele na partida, resultando em sua expulsão aos 72 minutos.

O placar era de 1 a 1 naquele momento, antes de a Argentina aproveitar a inferioridade numérica da Suíça e marcar dois gols na prorrogação, vencendo por 3 a 1 e avançando à semifinal.

Vale lembrar que um lance semelhante ocorreu durante a partida entre Paraguai e Estados Unidos na fase de grupos, e, ao final, o jogador paraguaio Miguel Almirón também foi advertido, sob a alegação de tentar enganar o árbitro.



