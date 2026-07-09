A “FIFA” designa um árbitro polêmico para o confronto entre Argentina e Suíça

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) escolheu o árbitro português João Pinheiro, conhecido por seu histórico controverso na Liga dos Campeões, para apitar o aguardado confronto entre a Argentina e a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em Kansas City.

A escolha de Pinheiro (38 anos) para arbitrar a partida ocorre apesar da grande polêmica que ele gerou nas semifinais da Liga dos Campeões da última temporada, quando ignorou um pênalti claro a favor do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain após uma clara mão de João Neves dentro da área, em meio a protestos veementes dos jogadores do Bayern e de sua comissão técnica.

No entanto, o que chama a atenção, segundo o jornal argentino “tycsports”, é que a sala do VAR não o convocou para revisar a jogada, em um episódio que ainda hoje desperta a ira da torcida alemã.

E o histórico polêmico de Pinheiro não para por aí. Em sua estreia na atual Copa do Mundo, ele apitou a partida entre Suíça e Bósnia na fase de grupos, que terminou em 4 a 1, e durante o jogo mostrou três cartões amarelos e um cartão vermelho direto ao zagueiro Tarik Mehrić, em uma partida descrita como “tensa do ponto de vista arbitral”.

Pineiro é um rosto conhecido nos principais torneios de futebol europeus desde sua estreia na Liga dos Campeões na temporada 2022/2023.

Ele iniciou sua carreira de árbitro na Liga Portuguesa em 2015, antes de se tornar árbitro internacional em 2016. Também apitou a final da Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Tottenham em agosto passado, durante a qual mostrou quatro cartões amarelos.

O confronto entre Argentina e Suíça será o primeiro dele com a “Selecção do Tango” em sua carreira, embora já tenha apitado uma partida da Suíça na fase de grupos. Ele também apitou o jogo entre Canadá e África do Sul nas oitavas de final, mostrando dois cartões amarelos.

A decisão da “FIFA” de designar Pinheiro para apitar uma partida da magnitude das quartas de final reabre as discussões, especialmente porque o confronto reúne o campeão mundial e atual detentor do título contra a seleção suíça, cujo jogo já havia sido apitado pelo árbitro português e que contou com uma expulsão direta e quatro gols.