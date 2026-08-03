O Zamalek sofreu um novo golpe no âmbito jurídico, depois que a Câmara de Resolução de Disputas da Federação Internacional de Futebol (Fifa) emitiu uma decisão que obriga o clube a pagar os valores financeiros pendentes ao seu ex-jogador marroquino Abdelhamid Maali, com uma advertência clara de sanções que podem chegar à proibição de registro caso o pagamento não seja cumprido dentro do prazo estabelecido.

O site "Le360 Sport" marroquino revelou que a Câmara de Resolução de Disputas da Federação Internacional de Futebol (Fifa) emitiu uma decisão que determina a obrigação do Zamalek de pagar os valores financeiros pendentes ao jogador marroquino Abdelhamid Maali, que atualmente defende as cores de seu clube de origem, o Ittihad Tanger.

O site esclareceu que a Fifa concedeu ao Zamalek um prazo não superior a 45 dias a partir da data da notificação para cumprir a decisão, a fim de evitar a aplicação de sanções adicionais que podem incluir a proibição do clube de registrar jogadores por duas janelas de transferência consecutivas, de acordo com os regulamentos que regem as disputas dentro da Federação Internacional.

A decisão obrigou o Zamalek a pagar cerca de 550 mil dólares, que é o valor restante dos débitos financeiros devidos ao jogador nos termos do contrato que uniu as duas partes.

Esta decisão acrescenta um novo processo à série de casos que o clube enfrenta no período atual, diante da multiplicidade de disputas relacionadas aos valores financeiros dos jogadores.

O início da crise remonta ao momento em que Abdelhamid Maali, de 20 anos, rescindiu unilateralmente seu contrato com o Zamalek, antes de apresentar uma queixa oficial à Federação Internacional de Futebol para reivindicar o recebimento de seus valores financeiros atrasados.

Após analisar o processo, a Câmara de Resolução de Disputas emitiu sua decisão obrigando o Zamalek a pagar o valor devido dentro do prazo estabelecido, com a advertência da imposição de sanções esportivas caso a decisão não seja cumprida.