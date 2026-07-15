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Gianni InfantinoGetty Images
Siep Engelen

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A FIFA apresenta a medida definitiva para arrecadar mais dinheiro com a final da Copa do Mundo

Copa do Mundo

Para a FIFA, a final da Copa do Mundo deve ser o ponto alto do ano. Não apenas do ponto de vista esportivo, mas também financeiro. A entidade mundial do futebol acaba de implementar uma última mudança para gerar mais receita. 

Os torcedores podem pagar 70 euros para ter a chance de assistir à coletiva de imprensa que antecede a final da Copa do Mundo. O evento será apresentado como parte de um festival de torcedores em Nova York, segundo informam diversos meios de comunicação internacionais. 

Representantes dos dois países que disputarão a final da Copa do Mundo estarão presentes na coletiva de imprensa. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também estará presente. 

Além disso, serão oferecidas diversas oportunidades para fotos com estrelas do esporte mediante pagamento adicional. De acordo com várias fontes, como o The Times, uma foto com, por exemplo, Rio Ferdinand custa cerca de 150 euros. 

“As sessões de fotos com vários membros do time do New York Knicks, que venceu o campeonato da NBA, estão todas esgotadas, assim como as com a lenda do futebol brasileiro Kaká”, acrescenta o Daily Mail

A FIFA ficou sob enorme pressão durante esta Copa do Mundo, devido aos preços exorbitantes dos ingressos e aos intervalos para bebidas, que permitiram que as emissoras de TV vendessem publicidade durante as partidas.

A federação de futebol também está sendo criticada por transmitir um verdadeiro show do intervalo durante o intervalo da final da Copa do Mundo. As emissoras temem que o evento, com tantas estrelas, possa resultar em um intervalo de 30 minutos, enquanto o tempo máximo permitido para um show desse tipo no intervalo é limitado a 15 minutos.

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