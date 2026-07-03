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A FIFA analisa uma decisão de emergência sobre as partidas do Brasil e da Inglaterra

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
México x Inglaterra
México
Inglaterra
Brasil
Noruega
EUA
México
England

Por quê?

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) está avaliando a possibilidade de antecipar duas partidas decisivas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após alertas sobre fortes tempestades com trovoadas e possíveis inundações que ameaçam a capital mexicana e a cidade de Nova York.

Um porta-voz da Confederação Brasileira de Futebol confirmou que “a mudança é possível, e estamos aguardando a decisão da FIFA”, referindo-se à partida entre Brasil e Noruega, marcada para as 21h (horário de Greenwich) no MetLife Stadium, em Nova York.

A partida entre Inglaterra e México, marcada para a meia-noite de domingo, horário de Greenwich, na Cidade do México, corre o risco de ser adiada ou antecipada em 6 horas, o que poderia colocá-la em horário de sobreposição com o confronto entre Brasil e Noruega.

A Federação Inglesa não foi oficialmente informada sobre a reprogramação, tendo tomado conhecimento do fato por meio de jornalistas durante um treino, segundo fontes próximas à seleção.

Três partidas já foram afetadas pelas condições climáticas no torneio atual; a partida entre México e Equador foi adiada por uma hora inteira devido a tempestades com trovoadas, enquanto a partida entre França e Iraque sofreu um atraso de duas horas por motivos de segurança relacionados ao mau tempo na Filadélfia.

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