A FIFA aguarda... O clima na Flórida ameaça adiar a partida entre Inglaterra e Noruega

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) pode ter que tomar outra decisão decisiva antes do aguardado confronto entre as seleções da Inglaterra e da Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, marcado para acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami, amanhã, sábado.

Os jogadores do técnico Thomas Tuchel se classificaram para as quartas de final após vencerem o México por 3 a 2 nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

Jude Bellingham marcou dois gols e Harry Kane converteu um pênalti, levando a seleção dos Três Leões à vitória, apesar de estar em desvantagem numérica após a expulsão de Jarell Quansah, por uma entrada violenta em Jesús Gayardo.

A seleção inglesa recorreu a uma defesa heróica após Kwansah receber o cartão vermelho aos 54 minutos, o que deixou a torcida no Estádio Azteca e em seu país sob uma tensão de tirar o fôlego durante os últimos 40 minutos.

De acordo com a rede “sportbible”, a tarefa de se manter firme com dez jogadores não foi o único motivo de preocupação e tensão, já que a FIFA ameaçou adiar a partida em seis horas devido às chuvas torrenciais e à possibilidade de tempestades com trovoadas.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre um aumento extremo da temperatura no sul da Flórida, alertando que a sensação térmica poderia chegar a 43 graus Celsius devido à combinação de altas temperaturas e umidade elevada.

Os meteorologistas alertaram para o retorno das tempestades com trovoadas antes do fim de semana, uma possibilidade de grande importância para a FIFA, já que os protocolos de segurança da federação internacional exigem a interrupção imediata das partidas assim que forem detectados raios em um raio de 8 milhas do estádio.

Eles informaram que o confronto entre Inglaterra e Noruega está marcado para as 22h, horário da Grã-Bretanha (17h, horário local), mas o calor escaldante e a ameaça de tempestades com trovoadas podem levar ao adiamento da partida.