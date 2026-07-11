A Federação surpreende Youssef El-Nassiri com uma decisão chocante!

O clube saudita Al-Ittihad começou a tomar medidas para reorganizar sua linha de ataque durante a atual janela de transferências de verão, tendo em vista o desejo da diretoria de reforçar o time com jogadores mais influentes antes do início da nova temporada.

O jornal “Okaz” revelou que a diretoria do Al-Ittihad está atualmente trabalhando para encerrar a situação do atacante marroquino Youssef El-Nassiri, buscando uma saída adequada para ele durante o mercado de transferências de verão, paralelamente a negociações para contratar um novo atacante que lidere o ataque da equipe.

Al-Nusairi havia se juntado ao “Al-Amid” em janeiro passado, em meio a grandes expectativas de que fosse uma forte aquisição para o ataque; no entanto, o jogador não conseguiu apresentar o desempenho esperado durante o tempo que passou com a equipe, o que levou a diretoria a reavaliar sua situação antes do início da nova temporada.

De acordo com a reportagem, o Al-Ittihad não está focado apenas na saída de Al-Nusairi, mas também está trabalhando para fechar uma nova contratação no ataque, já que a diretoria busca contratar um atacante de destaque, capaz de fazer a diferença e elevar a eficácia ofensiva da equipe nas competições nacionais e continentais.

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Essas medidas fazem parte dos esforços do clube para reconstruir o time no aspecto ofensivo após a última temporada, que testemunhou um claro declínio no nível dos resultados e do desempenho, o que tornou a contratação de um atacante estrangeiro uma das principais prioridades da diretoria e da comissão técnica.

Espera-se que a identidade do atacante almejado seja revelada nos próximos dias, especialmente com o andamento das negociações e a análise de várias opções em aberto, enquanto a torcida do Al-Ittihad aguarda uma decisão definitiva sobre o futuro de Al-Nusairi e o plano ofensivo do clube para a nova temporada.