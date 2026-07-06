A Federação Francesa se mobiliza em defesa de Mbappé: vamos processar judicialmente o responsável

A Federação Francesa de Futebol divulgou um comunicado oficial no qual anunciou seu total apoio ao capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, após as declarações racistas proferidas pela senadora paraguaia Celeste Amaria.

A posição da Federação Francesa surgiu após as reações anteriores do próprio Mbappé, do presidente da Federação, Philippe Diallo, e da ministra de Assuntos Digitais, Marina Ferrari, em resposta às declarações ofensivas.

Após a partida entre as seleções da França e do Paraguai, Amaria havia descrito o atacante francês como “um camaronês colonizado, que finge veementemente ser francês, rancoroso, ingrato, arrogante e feio”.

Amaria acrescentou: “Ele ficou tenso e morrendo de medo durante toda a partida, assim como toda a sua equipe, e eles nem conseguiram marcar nenhum gol, venceram por sorte... A única coisa que muitos de nós exigimos da seleção do Paraguai é que não lhe dêem um tapa forte após o término da partida. E isso apesar de eu não ser fã de futebol.”

Amaria também criticou o comportamento de Kylian Mbappé após ele se recusar a apertar a mão de Orlando Gil, dizendo: “Ele é rude, nem sequer aprendeu a escrever; em vez de leite materno, ele sugava leite de coco, e a criatura mais civilizada que ele ouvia era o chimpanzé. Você deveria ter levantado o dedo para ele, Orlando Gil; eu faço isso no Senado e nada acontece.”

A Federação Francesa declarou em seu comunicado: “As declarações racistas proferidas pela senadora do Paraguai, Celeste Amaria, contra Kylian Mbappé são repugnantes e totalmente inaceitáveis. Como alguém pode proferir um discurso como esse? Essas declarações constituem um crime e devem ser condenadas; seus autores devem ser processados judicialmente aqui, assim como em qualquer outro lugar. Por isso, a Federação Francesa encaminhará o caso ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas legais necessárias”.

O comunicado acrescentou: “A Federação Francesa reitera seu apoio total ao seu técnico e aos seus jogadores, bem como a todas as vítimas dessas declarações repugnantes em geral”.

E continuou: “A Federação mantém, mais do que nunca, seu compromisso com o combate ao racismo e a todas as formas de discriminação. Declarações como essas desonram tanto quem as profere quanto quem as divulga. Os jogadores da seleção francesa representam a França e, portanto, qualquer ofensa dirigida a eles é uma ofensa à nossa pátria”.