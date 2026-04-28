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Lamine Yamal Barcelona HICGetty Images
Bart DHanis

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A federação espanhola recebe de repente uma notícia dramática sobre Lamine Yamal

Barcelona

O FC Barcelona solicitou à Federação Espanhola que Lamine Yamal não seja escalado nas duas primeiras partidas da fase de grupos da Copa do Mundo no próximo verão, segundo informa o Diario SPORT. O atacante não se recuperou a tempo da lesão.

Yamal sofreu uma lesão no tendão da coxa no último fim de semana, contra o Celta de Vigo (vitória por 1 a 0), ao cobrar um pênalti.

Logo em seguida, o FC Barcelona anunciou que o supertalento não voltaria a jogar pelo clube nesta temporada.

O clube não quer, de forma alguma, apressar seu retorno aos gramados. A comissão médica do Barça solicitou à Federação Espanhola que Yamal não seja escalado nas duas primeiras partidas da fase de grupos da Copa do Mundo.

O ponta-direita provavelmente ficará de fora das partidas contra Cabo Verde (15 de junho) e Arábia Saudita (21 de junho). Ele, porém, poderia jogar a última partida contra o Uruguai (27 de junho).

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Yamal disputou 28 partidas da LaLiga pelo Barcelona nesta temporada. Ele marcou dezesseis gols nessas partidas. Além disso, deu doze assistências para gols do clube.

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