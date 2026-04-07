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A Federação Espanhola de Futebol pune Piqué

Gerard Piqué
FC Andorra x Malaga
FC Andorra
Malaga
Segunda Division
Espanha
Andorra

O ex-jogador espanhol voltou a ser alvo de polêmica

A Comissão Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) puniu hoje, terça-feira, Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona.

 O ex-astro espanhol voltou a ser alvo de polêmica após se envolver em um novo incidente com a equipe de arbitragem durante a partida de seu time, o Andorra, contra o Málaga, que terminou empatada em 3 a 3, válida pela Segunda Divisão espanhola.

O jornal “Mundo Deportivo” informou: “O árbitro da partida, Alejandro Olaso Valera, registrou o ocorrido em seu relatório da seguinte forma: Assim que terminou o primeiro tempo, enquanto se encontrava no túnel que leva aos vestiários, o Sr. Gerard Piqué Bernabéu aproximou-se do primeiro assistente de arbitragem de forma agressiva, gritando e apontando o dedo indicador na sua direção a poucos centímetros do rosto, repetindo incessantemente as seguintes frases: “É um roubo histórico e ‘vou publicar isso no Twitter’”. 

O árbitro continuou: “Além disso, essa pessoa agiu de forma ofensiva contra membros do Málaga, e os membros do Andorra e os seguranças tiveram que separá-los”.

O jornal acrescentou: “Esclarecemos na semana passada que o Andorra poderia enfrentar uma punição severa da Comissão de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol devido à repetição de infrações nesta temporada... Um incidente semelhante ocorreu no final de dezembro, durante o intervalo da partida da equipe contra o Deportivo La Coruña, e Piqué também esteve envolvido nele”.

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 Naquela ocasião, a comissão aplicou a Piqué uma multa de 9 mil euros, o mesmo valor que ele pagou em outubro passado contra o Leganés por ter proferido palavrões contra o árbitro, Saúl Ays Reg.

Desta vez, a decisão prevê “uma multa por omissão na repressão de comportamentos violentos, xenófobos e intolerantes, nos termos do artigo 114 do Regulamento Disciplinar”. 

No entanto, a Comissão Disciplinar ainda não cumpriu a ameaça que fez em outubro passado, quando anunciou que, em caso de reincidência, poderia aplicar uma das sanções previstas no artigo 93.1 do Código Disciplinar. Trata-se de sanções extremamente severas, que incluem uma multa que varia entre 602 e 3.006 euros, e uma ou mais das seguintes penalidades: exclusão ou suspensão por um período que varia entre um mês e dois anos ou pelo menos quatro partidas; ou fechamento total ou parcial do estádio por um período de até três partidas ou dois meses; ou dedução de três pontos da classificação final.

A Comissão Disciplinar divulgou hoje, terça-feira, sua decisão de multar Gerard Piqué em 12 mil euros.

(Leia também)... A lista oficial... Quatro jogadores do Atlético de Madrid ficam de fora do confronto contra o Barcelona

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