A Federação Espanhola convoca Mourinho, Flick e Simeone: qual o motivo?

A Federação Espanhola de Futebol convocou José Mourinho, treinador do Real Madrid, Hansi Flick, treinador do Barcelona, e seu colega no Atlético de Madrid, Diego Simeone, para sua sede no dia 22 de setembro deste ano.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que uma imagem particularmente marcante pode surgir no dia 22 de setembro, já que a foto reunirá o novo treinador do Real Madrid, José Mourinho, ao lado do treinador do Barcelona, Hansi Flick, e do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

O jornal esclareceu que, nesse dia, os três estarão juntos na capital espanhola, em uma reunião convocada pelo comitê técnico de treinadores da Federação Espanhola de Futebol na cidade esportiva de Las Rozas.

Essa reunião faz parte do encontro anual regular realizado pela Federação, que coincide com o período de pausa internacional da Fifa, que começa no dia anterior, na segunda-feira, 21 de setembro.

Uma reunião para a qual são convocados, ao lado dos três gigantes do futebol, todos os treinadores de futebol profissional. E a grande surpresa, caso José Mourinho compareça, será que essa será a primeira vez, já que essas reuniões não eram comuns durante sua primeira passagem pelo Real Madrid. Tanto o treinador alemão do Barcelona quanto o treinador argentino do Atlético de Madrid já compareceram a encontros como esse.

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Essa reunião oferece uma oportunidade para os treinadores discutirem questões relacionadas a seus cargos, começando pela falta de pagamento dos salários de diretores demitidos, além de outros assuntos referentes a seus papéis de liderança na equipe.

A presença de José Mourinho será particularmente marcante devido ao atual desentendimento entre o clube e a Federação Espanhola de Futebol, que o levou a boicotar as últimas reuniões.

No entanto, também se sabe que seus antecessores, Carlo Ancelotti e Xabi Alonso, compareceram a reuniões semelhantes.