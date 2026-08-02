A Federação da Jordânia emite comunicado oficial sobre Badou Zaki

A Federação Jordaniana de Futebol emitiu, neste domingo, um comunicado oficial sobre o marroquino Badou Zaki, o novo treinador da Jordânia.

A diretoria da Federação Jordaniana de Futebol, presidida pelo príncipe Ali bin Al-Hussein, decidiu contratar o treinador marroquino Badou Zaki como técnico da seleção principal com um contrato de um ano, para comandar a Jordânia nos próximos compromissos, substituindo seu compatriota Jamal Sellami.

A federação afirmou em seu comunicado: "A Federação Jordaniana de Futebol realizará, ao meio-dia de quinta-feira, 6 de agosto, em sua sede, uma coletiva de imprensa para apresentar o treinador da seleção principal, o marroquino Badou Zaki, e falar sobre as características da próxima etapa da Jordânia".

E acrescentou: "A federação convida os representantes dos veículos de imprensa credenciados a comparecer à cerimônia de apresentação e a cobrir a coletiva de imprensa".

Zaki tem um currículo brilhante como jogador e treinador, tendo levado a seleção marroquina a uma conquista histórica na Copa do Mundo de 1986, no México, ao alcançar as oitavas de final. Também foi coroado com o prêmio de melhor jogador da África em 1986 e teve uma trajetória de destaque no clube espanhol Real Mallorca.

No campo técnico, Zaki levou a seleção marroquina à final da Copa Africana de Nações de 2004, além de ter comandado diversos clubes e seleções, com destaque para o Wydad Athletic, o FUS Rabat, o Kawkab Marrakech e o Ittihad Tanger, ao lado das seleções do Sudão e do Níger.