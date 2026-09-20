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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A favor do Atlético: erros de arbitragem graves abalam o dérbi de Madri

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

Derby de Madri em clima tenso por causa de desastres da arbitragem

O dérbi de Madri entre o Atlético e seu visitante, o Real, na noite deste domingo, pela sétima rodada da La Liga, teve alguns lances de arbitragem polêmicos.

O Atlético de Madrid conseguiu um pênalti no segundo tempo, com a expulsão de Dean Huijsen, jogador do Real.

Os jogadores do Real, no primeiro tempo, reclamaram da expulsão de Cuti Romero, após sua entrada forte em Jude Bellingham, e o mesmo aconteceu com a entrada de Kang-in Lee no tornozelo de Fede Valverde.

O site Archivo VAR, especializado em lances de arbitragem polêmicos, afirmou que a expulsão de Huijsen foi merecida.

E continuou: "Huijsen, sem qualquer disputa pela bola, agarrou Giuliano e o derrubou dentro da área. É um cartão vermelho direto".

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E destacou: "O árbitro de campo trocou o cartão amarelo pelo vermelho após revisar o lance na tela de revisão".

Sobre a não expulsão de Cuti Romero, a conta do Archivo VAR explicou: "O árbitro de vídeo assistente transforma a partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid em um circo".

E ressaltou: "Cuti Romero jogou a bola e, depois disso, atingiu o joelho de Bellingham com a parte superior de sua perna. É um cartão amarelo".

E enfatizou: "Fica a pergunta: será que o árbitro de vídeo assistente considerou que havia uma confusão na identidade do jogador?".

Sobre a entrada de Kang-in Lee, jogador do Atlético, o Archivo VAR disse: "Erro grave do árbitro de vídeo assistente no estádio Metropolitano. Kang-in Lee cravou as travas de sua chuteira no tornozelo de Valverde, causando uma torção, sem que ele tivesse qualquer chance de jogar a bola".

E explicou: "Um cartão vermelho direto claro. O árbitro Ortiz Arias não mostrou nem sequer o cartão amarelo, enquanto Trujillo Suárez ignorou o lance e não interveio".

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