A exigência do PSG para liberar Kylian Mbappé ainda nesta janela de transferência

O atacante terá permissão para deixar o Paris Saint-Germain se o clube receber uma oferta recorde por ele antes do fechamento da janela

A novela sobre o futuro de Kylian Mbappé ainda não acabou. De acordo com o jornal espanhol AS, o Paris Saint-Germain está pronto para se separar de seu craque se algum clube oferecer 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), já que eles não querem perdê-lo de graça quando seu contrato expirar no próximo ano.

O PSG sabe que tem tempo a seu favor e pressionará o jogador de 24 anos ao longo da temporada de 2023/24 para assinar uma renovação. Eles ainda não receberam uma oferta formal por Mbappé, que foi reintegrado à equipe principal comandada por Luis Enrique no último fim de semana.

O Real Madrid sabe que o PSG quer 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por Mbappé, mas não fez uma oferta concreta. O atacante também se absteve de declarar em público que deseja sair e, em vez disso, afirmou repetidamente que continuará no Parc des Princes na temporada 2023/24.

Os representantes de Mbappé se reunirão com dirigentes do PSG novamente esta semana, com a presença do presidente do clube, Nasser Al Khelaifi. Ambas as partes estão de volta às negociações, pois o clube espera convencê-lo a assinar uma renovação até pelo menos 2025.