Reportagens da imprensa revelaram, nesta terça-feira, a intenção da Federação Argelina de forçar o técnico da seleção principal, Vladimir Petković, a renunciar.

A Federação Argelina de Futebol preferiu manter o técnico da seleção principal, Vladimir Petković, em vez de se envolver em um longo e oneroso litígio judicial.

O site “Foot Mercato” afirmou que, na Argélia, a situação atual contrasta totalmente com o clima tenso que envolve a seleção nacional.

Muito antes da eliminação nas oitavas de final contra a Suíça, muitos questionaram o motivo pelo qual a Federação Argelina de Futebol havia prorrogado o contrato de Petković por mais dois anos antes do início da Copa do Mundo.

Essas dúvidas se intensificaram devido ao desempenho medíocre da equipe, que não apresentou nenhuma melhora significativa desde que o técnico de 62 anos assumiu o comando.

Nos últimos dias, a mídia argelina confirmou que a Federação Argelina de Futebol decidiu manter Petković no cargo, com uma reestruturação de sua comissão técnica. A notícia foi uma surpresa, após rumores de desentendimentos entre as partes.

Desde então, o site “DZ Foot” revelou o primeiro nome cotado para integrar a comissão técnica de Petković: Mujahid Belaid, preparador físico do Union de Argel.

O site também confirmou que os atuais assistentes do técnico suíço, David Morandi, Paolo Rongoni e Guido Nani, também correm o risco de serem demitidos.

Por sua vez, o site “Afrique Foot” considera que essa vontade de mudar a comissão técnica de Petković não passa de uma tática que visa forçar o técnico suíço a pedir demissão.

Em resumo, a Federação Argelina de Futebol, por meio da nomeação de profissionais locais de sua escolha, busca reduzir a influência de Petković e sua margem de manobra; assim, o objetivo é levá-lo a pedir demissão.

Isso faz sentido, considerando que Petković exige 5 milhões de euros (o valor restante de seu contrato de dois anos) em troca de sua demissão. Mas, se ele sair por vontade própria, o técnico suíço sairá muito mais barato.