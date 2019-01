"A evolução de Vinícius Jr é fantástica", exalta Solari

Atacante brasileiro sofreu um pênalti, deu caneta e uma assistência na goleada do Real Madrid

Mais uma vez, Vinícius Júnior foi um dos destaques do Real Madrid. Nesta noite, o atacante brasileiro brilhou na goleada merengue por 4 a 2 sobre o Girona, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa del Rey.

A boa atuação do ex-jogador do Flamengo, que sofreu um pênalti, deu caneta e uma assistência, arrancou elogios do técnico Santiago Solari, que vê uma evolução fantástica do atacante.

"Vinícius teve um grande crescimento desde que chegou. É uma evolução fantástica. Ele demonstrou isso no Castilla e agora no time principal. Ele vem tendo continuidade. Ainda tem muito para crescer e aprender, mas nos dá muito atrevimento e encara os adversários constantemente. Ele é muito importante e espero que siga sendo. Ele tem o apoio dos jogadores mais experientes", disse o treinador em entrevista coletiva após a partida.

"Cada partida é uma batalha nova e veremos como ele se sai. É importante que tenhamos Bale e Asensio e que Vinícius e Benzema mantenham esse nível. Às vezes acontece essa química entre jogadores, eles se entendem bem também nos treinamentos. É algo natural, quase institivo e muito bonito para todos", destacou, falando sobre a química entre o brasileiro e Benzema.