O comentarista Ahmed Shobier revelou os últimos desdobramentos do mercado de transferências dentro do Al Ahly, esclarecendo a verdade sobre as propostas recebidas pela dupla Mostafa Shobier e Imam Ashour durante a atual janela de transferências de verão. Ele também apresentou a posição do clube quanto à renovação dos contratos de alguns de seus jogadores, além das últimas novidades relacionadas aos que estão de saída da equipe antes do início da nova temporada.

Mostafa Shobier tem contrato com o Al Ahly que se estende até o verão de 2027, enquanto o contrato de Imam Ashour vai até o verão de 2028. Ahmed Shobier disse, durante suas declarações no rádio, que Mostafa recebeu nos últimos dias duas propostas europeias, a primeira do dinamarquês Nordsjælland.

Ahmed Shobier explicou: "Hossam El-Zanaty, diretor esportivo do Nordsjælland, entrou em contato comigo, e eu lhe disse que não me envolvo nesse tipo de assunto. Em seguida, ele me pediu para saber qual o valor financeiro exigido pela venda de Mostafa Shobier, mas eu lhe respondi que não sabia disso".

E acrescentou: "Pedi a ele que entrasse em contato com Essam Serag, e de fato houve uma conversa entre os dois clubes. E pelo fato de esta temporada ser a última no contrato de Mostafa Shobier na visão do clube dinamarquês, eles apresentaram uma proposta no valor de um milhão de dólares, especialmente porque precisam do goleiro com urgência depois que a temporada já começou por lá. Mas o Al Ahly os avisou para esquecerem completamente o assunto, e que a saída de Mostafa Shobier por esse valor não está em pauta, e que mesmo que o valor dobre, o jogador não estará disponível para venda".

E prosseguiu: "A segunda proposta veio do tcheco Slavia Praga, quando o agente do clube conversou comigo, e também lhe disse que era necessário entrar em contato com os dirigentes do Al Ahly. Mas o assunto terminou rapidamente depois que o clube confirmou não haver qualquer intenção de abrir mão do goleiro".

Shobier destacou que o clube tcheco tentou convencer o jogador a se transferir, apoiando-se em sua participação em oito partidas da Liga dos Campeões da Europa. Mas ele enfatizou que não se envolve nas negociações de Mostafa Shobier, acrescentando que o goleiro assinou recentemente com uma agência de negócios espanhola, considerando que esse passo faz parte dos arranjos de seu futuro profissional.

Proposta turca por Ashour e mensagem clara do Al Ahly

Shobier abordou a situação de Imam Ashour, dizendo: "Chegou ao jogador uma proposta de um dos clubes turcos no valor de 3,5 milhões de dólares, e poderia ter subido para 4 ou até 5 milhões de dólares, mas o Al Ahly recusou a proposta de forma categórica".

Ele explicou que o clube insiste na permanência do jogador, aproveitando-se da força de sua posição contratual, já que o contrato de Imam Ashour ainda se estende por mais duas temporadas. E acrescentou: "O Al Ahly transmitiu uma mensagem clara a Imam Ashour de que ele é um jogador importante e de que precisam dele, e o jogador valorizou muito isso".

Shobier destacou que a família de Imam Ashour prefere sua permanência no Egito, especialmente após sua experiência anterior no campeonato dinamarquês, que não foi bem-sucedida por causa da dificuldade de adaptação com o idioma e o ambiente por lá, afirmando que o caso ainda está em discussão, mas que já está próximo de ser resolvido.

Al Ahly intensifica negociações para renovar contratos do quarteto

Shobier revelou que a diretoria do Al Ahly intensificou suas negociações com quatro dos principais jogadores da equipe, que são Imam Ashour, Mostafa Shobier, Mohamed Hany e Yasser Ibrahim, com o objetivo de encerrar os processos de renovação de seus contratos antes da viagem da delegação da equipe à Espanha, na próxima quinta-feira.

Shobier confirmou que o aspecto positivo está no fato de todos os quatro jogadores receberem bem a renovação de seus contratos com o clube, acrescentando: "A visão ficou muito mais clara em comparação com o que era antes da Copa do Mundo, porque as negociações entraram em uma fase de seriedade, e o quarteto passou a fazer parte da primeira categoria do Al Ahly".

E enfatizou: "Há dois jogadores do quarteto que já estão muito próximos de assinar os contratos de renovação, e é possível encerrar tudo hoje ou amanhã, mas o pouco tempo representa um desafio, especialmente porque a delegação da equipe partirá para a Espanha no período de 6 a 20 de agosto".

Shobier define a situação dos que estão de saída do Al Ahly

Shobier também falou sobre a lista de jogadores candidatos a deixar o Al Ahly, esclarecendo que Ahmed Eid, Mohamed Magdy Afsha, Ahmed Reda e El-Sayee já estão próximos de permanecer na equipe, afirmando que a probabilidade de suas permanências ultrapassa 90%.

Em contrapartida, ele apontou a existência de uma intenção dentro do clube para a saída de Mohamed Sherif, apesar do bom nível que ele apresentou durante o período de preparação. Ele também confirmou que Omar Kamal Abdel Wahed saiu dos planos da equipe, e lhe foram dirigidos agradecimentos, indicando que sua experiência com o Al Ahly não foi bem-sucedida.

E acrescentou que Reda Slim já está próximo de se transferir para um dos clubes FAR de Rabat, do Marrocos, ou o Al Masry de Port Said, enquanto o Al Ahly trabalha para chegar a um acordo definitivo com Mohamed El-Dawy "Cristo".

Encerrou suas declarações revelando que Mohamed Ali Ben Romdhane passou a estar fora da lista do Al Ahly, apontando que o presidente do clube catariano Al-Shamal anunciou a conclusão de todos os procedimentos referentes à contratação do jogador, preparando o terreno para sua incorporação oficial às fileiras da equipe.